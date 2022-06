Denise Rosenthal vuelve a encender las redes con coqueto TikTok

Sin duda, una de las chiquillas chilenas que más saca suspiros en redes sociales es Denise Rosenthal. La cantante, bailarina, actriz y esposa de Camilo Zicavo; suele compartir diferentes videos y fotitos que encantan a sus fans y a los aburridos del internet.

Ahora, en medio del invierno, Rosenthal decidió elevar los termómetros con un sensual baile de TikTok. La cantante, al igual que en otras ocasiones, decidió darlo todo frene a la pantalla.

El sexy bailecito de Rosenthal

En el nuevo video de la «Niss», podemos ver como lo deja todo al ritmo de «Titi me preguntó» del último disco de Bad Bunny, «Un Verano Sin Ti». Asimismo, podemos ver como Rosenthal no ostenta un atuendo muy pensado, ni tampoco maquillaje en su cara.

Para acompañar el registro, Denise escribió en la bajada «Domingo en pijama». Y lo que más se llevó piropos por parte de sus seguidores; fue un paso en el que acercó completamente su retaguardia a la cámara de su celular.

Según reportó La Cuarta, algunos de los comentarios que los aburridos del internet le dejaron fueron: “No me sale ese paso”, “Dios mío, Denise”, “estamos de acuerdo con que ganó el trend”, “usted es el mundo complejo” y “suertudo tu novio”. Mira el video a continuación:

Los coquetos TikToks de la «Niss»

No hace mucho te contábamos como la cantante se hizo viral con otros de sus TikToks. Al ritmo de la canción «Logo Dance» de El Alfa, la cantante lo dió todo bailando en un pequeño traje púrpura. Sin embargo, y a pesar de lo estupenda que se ve la chiquilla; sus fans no pudieron evitar un detalle crucial en el video.

Y es que muchos de sus seguidores quedaron impactados por la apariencia de Denise. No fueron pocos los que aseguraron que la artista se veía «muy diferente» en comparación a videos anteriores.

Algunos de los comentarios que dejó el registro fueron: “Si no veo el nombre del perfil, ni me daba cuenta que era ella”, “no la reconocí”, “se ve demasiado distinta”, “ni me di cuenta que era ella” y “es idea mía o se ve diferente”. Aún así, la chiquilla se llenó de elogios y aplausos por su osado bailecito. Mira el video aquí.