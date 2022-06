«Vive de ser un payaso»: Nano Calderón arremete otra vez contra Junior Playboy

Durante la semana pasada farandulandia apuntó a Nano Calderón, por un supuesto quiebre amoroso con su pareja, la venezolana Rebeca Naranjo. Pero todo fue aclarado por el mismo hijo de Raquel Argandoña, quien lo explicó todo a través de su Instagram.

Ahora, el mundillo del espectaculo nacional volvió a revivir a destacar una nueva polémica con un viejo conocido; Junior Playboy. Y es que después de que la Raca cuestionara el rol de vidente de el ex 40 ó 20, quedó la grande entre ambos. Una pelea que tuvo un nuevo round recientemente, otra vez por redes sociales.

«No tiene donde caerse muerto»

Nano Calderón volvió a abrir la caja de preguntas de sus historias de Instagram, donde un seguidor o seguidora aprovechó de preguntarle su opinión de Junior Playboy. «Sigue buscando fama parece», acotó el internauta, a lo que el hijo de Raquel Argandoña respondió de forma extendida.

«Cuando me dedicó unas palabras, le hablé pa’ ver si se animaba a decirlas en personas y me empezó a seguir y a enviarme dm (mensajes directos) para que hagamos show en sus vivo (transmisiones de Instagram», inició Nano Calderón a través de su red social ante de lanzarse sin filtro.

Asimismo, el hijo de la Raca dijo entender que necesita pantalla para comer y recordó el episodio humillante de Junior Playboy en la tevé, donde lo hicieron besar un trasero en vivo.

«Por ende, no lo meo más después de esta historia jaja él vive de ser un payaso ese es su papel… en tv, en Insta, en la vida… yo estoy en otra. Al final del día que es un pobre wn que no tiene donde caerse muerto y me imagino eso le frustra», remató Nano Calderón con un emoji de risas en su Instagram.

La respuesta de Junior

«Este hijo de la chingada se está metiendo con uno de los grandes del género, pastelazo chida tu hablamiento. O sino te voy a tener que hacer una afeitada cuñao Perkin, hijo de la traga zable @nanocalderon», fue la respuesta de Junior Playboy a través de Instagram que no tardó en llegar según rescató FM Dos.

Además, hay que recordar que el ex chico reality había subido solamente hace un rato antes, un meme de un chico que se hizo varias cirugías para llegar a parecerse a Ricky Martín. Y ahí aprovechó el vuelo para burlarse de Raquel Argandoña.