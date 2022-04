Junior Playboy y sus descargos contra Raquel Argandoña y su hijo: «Con Junior no se juega»

Junior Playboy dirigió sus dardos otra vez a Raquel Argandoña y Nano Calderón después del conflicto de hace unos días. Todo comenzó después de que Raquel Argandoña criticó con todo al ex chico reality, por su nuevo rol de vidente mostrado en redes sociales.

Todo continuó en un fuerte video de Junior Playboy, quien no se dejó nada en el tintero y le respondió con todo a La Raca. «En vez de preocuparse de mí y de mis cosas, preocúpese de su hijo. Ahí no veo sana la cosa. Ustedes no son patrones, jefes de las verdades. El que necesita ayuda es Nano Calderón», lanzó sin ningún filtro a través de su Instagram.

El hijo de la Quintrala le respondió por Instagram, generando un tenso momento en la misma publicación del video del ex chico reality. Ahora, después de que se agarraran de las mechas por las redes sociales, Junior Playboy volvió a arremeter contra Raquel Argandoña.

No se guardó nada el vidente Junior

«Yo también estoy lanzando una pyme: La lavadora Calderones. La única que te lava todo (…) solamente tienen que llevar el Omo (detergente) no más porque es una lavadora ‘aperquinada'», dijo de entrada el ex chico reality.

Además, no dudo en seguir basureando a la panelista de Zona de Estrellas y a su hijo. «Y si tiene un chicle pegado en tu ropa, esta la saca con la cuchilla. ¿Y si no funciona? Agárrala a patada no más, a patadas funciona», agregó según rescató Corazón.

Pero los descargos no quedaron ahí, ya que Junior Playboy le envió un claro mensaje a Raquel Argandoña y Nano Calderón, después del ninguneo de la Raca y la discusión con su hijo a través de Instagram.

«Eso es para que quede claro que con Junior no se juega. No le tengo miedo ni a abogados, ni a amenazas, ni a un nombre, ni a un apellido. A mí me importa una callam…», remató con todo el vidente.