¡Sacaron chispas! Nano Calderón y Junior Playboy se agarraron de las mechas en redes sociales

Junior Playboy no dudó en defenderse de forma pública, después de que Raquel Argandoña cuestionara su nuevo rol de vidente. En base eso, el ex chico reality disparó con todo contra la panelista de Zona de Estrellas.

Pero no solo a ella, ya que el descargo salpicó directamente al hijo de la Quintrala, Nano Calderón, quien no dudó en acudir a la caja de comentarios y «encarar» al ex rostro televisivo.

La respuesta de Junior Playboy

«En vez de preocuparse de mí y de mis cosas, preocúpese de su hijo. Ahí no veo sana la cosa. Ustedes no son patrones, jefes de las verdades. El que necesita ayuda es Nano Calderón», lanzó sin ningún tapujo el ahora vidente a través de su Instagram.

Y claramente los polémicos dichos no iban a pasar desapercibidos. Porque a la publicación del video acudió directamente el mismo Nano Calderón, quien invitó a que Junior Playboy «le dijera las cosas en la cara».

«Si tienes algo que decirme te invito a hacerte hombre y dímelo a la cara, en vez de andar hablándole mal a una mama de su hijo. Bien viejo estay pa’ nunca haber logrado algo. Sigue regalando risa que el papel de payaso es lo único que vas a lograr en la vida … pobre y triste hueon», lanzó de entradas el hijo de Raquel Argandoña.

Pero el ex chico reality tampoco se quedó callado y le respondió a Nano Calderón, e incluso le recordó un hecho de 2020, cuando el hermano de Kel Calderón se tomó fotos con su ropa ensangrentada tras el polémico episodio con su padre.

«Bueno, debes estar en la cárcel. Eres un peligro, te lo digo en serio. Noto amplio desequilibrio mental en sus acciones. Las cartas hablan», lanzó Junior y agregó de inmediato «no te vay a cortar los dedos», junto con varios emojis de cuchillos.

La discusión se estancó cuando Junior le dijo que no se meta en los «show en vivo de Instagram» de sus papás, algo que negó Nano Calderón y posteriormente el ex chico reality cerró con un «que tengas un buen día y puedas ‘recapacitarte'», remató.