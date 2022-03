Flor de Rap reveló los abusos que sufría de su tío cuando era niña

Angela Lucero Areyte, más conocida como Flor de Rap, relató una compleja experiencia que vivió muy pequeña con el hermano de su madre. La cantante de 32 años estará en un nuevo capitulo de «La Divina Comida» junto a la periodista Alejandra Matus, el actor Claudia Olate y el ex chico reality Luis Mateucci.

En este nuevo capitulo de la octava temporada del programa culinario, y donde cocinan famosillos y artistas de la escena nacional. Flor de Rap habló de los abusos que sufrió cuando era solo una niña.

El adelanto del programa de tevé

Según rescató el medio Tiempo X, se refirió a su tio Sebastián, quien llegó a vivir a su casa y quien «se propasó con ella».

«Empezó a pasarse películas, tenía 9, 10, 11 años, y yo como niña igual. Te juro que hasta siento que me enamoré del weón», relató la artista nacional sobre el complejo momento que tuvo que vivir de muy niña.

Además, en relación a lo mismo, la cantante continuó diciendo que «era chica y sentía que lo necesitaba, y yo misma iba a meterme a su pieza, no le contaba nada a mi mamá, no quería que mi mamá me retara, me pegara o que se yo», contará a través del programa la pantalla chica.

Primera vez que se refiere en profundidad acerca del tema

En el pasado, específicamente a mediados de 2021, la cantante ya se había referido a complejos episodios en su pasado. Aquellos que tienen que ver con sus orígenes y a lo que se tuvo que enfrentar desde pequeña.

«El mundo desde donde vengo es el de la población (…) Siempre vi platos volar por la cabeza, sangre, delincuencia, drogas, nunca me incentivaron a luchar por los sueños o por ir a la universidad», manifestó Flor de Rap en conversación con La Tercera.

Además, la interprete de «Báilalo mujer» aseguró que estaba orgullosa de la persona que llegó a ser y que siempre quiso crecer para «escapar de esa mierda».

«Después de vivir abusos, el rap me salvó, el rap fue mi terapia y la gente ha sido mi psicólogo, he logrado todos mis sueños y soy feliz, siempre obrando bien», reveló la joven rapera nacional.