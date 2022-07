«Me da miedo hablar de este hombre»: Adriana Barrientos critica apoyo de Luz Valdivieso a Claudio Castellón

Claudio Castellón ha estado en el ojo del huracán en los últimos días. El reconocido actor nacional por apariciones como «Veinteañero a los 40» y «#PobreNovio»; fue acusado de violencia pasiva e incluso de un fuerte encontrón con Sigrid Alegría en Mega.

Sin embargo, el actor declaró públicamente que estas versiones son falsas. También aseguró que estas acusaciones vienen después de que él interpuso una denuncia, y además, pidió respeto por el bienestar de su hija.

En aquella publicación donde el actor insistió en su inocencia, apareció su colega y pareja, Luz Valdivieso, quien le entregó su apoyo públicamente. «La verdad siempre sale a la luz. TE CREO», expresó la actriz.

Esta versión no cayó bien el panel de Zona de Estrellas. Ya que en el mismo programa farandulero, Adriana Barrientos criticó la decisión de apoyar a Castellón.

Adriana Barrientos cuestiona la decisión de Luz Valdivieso

«¿Me gustaría saber si es verdad que Luz Valdivieso avala que su pareja haya amenazado a Sigrid Alegría? Porque yo a Sigrid Alegría le creo», inició la «Leona» en el espacio de Zona Latina.

Tras esta consulta que fue abordada por el periodista Hugo Valencia, Adriana Barrientos aseguró que existen más denuncias en contra de Claudio Castellón.

«Donde el caballero fue tomado preso, porque los vecinos lo denunciaron por empujar a esta chiquilla que ha trabajado en el Morandé», reveló la modelo en Zona de Estrellas.

Pero el cuestionamiento de la Leona no quedó ahí, ya que siguió enfatizando en su crítica a Luz Valdivieso. «Como Luz Valdivieso, si es tu amiga, tu compañera de trabajo (…) Si mi pareja agrede o lo veo con esas actitudes, el amor se me cae al piso, el galán se me cae, termino la relación», añadió según informó Corazón.

Igualmente, y para finalizar su punto de vista del tema, Adriana Barrientos aseguró que le daba miedo dar miedo su opinión. «Se lo comenté a Raquel en camarines. Tengo miedo, yo vivo sola con mi perrito, me da miedo hablar de este hombre», concluyó la Leona sobre la polémica de Claudio Castellón.