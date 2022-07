Adriana Barrientos sorprende con revelación sobre Boric: «Feliz sería su sugar mami»

Durante los últimos días, Adriana Barrientos ha estado invitada como panelista a Zona de Estrellas, donde no ha dudado a referirse a todos los temas faranduleros que hablan en el espacio, sorprendiendo con algunas de sus revelaciones.

Así es como ocurrió en el último capítulo del espacio de Zona Latina, donde comentaron el más reciente video de Stefan Kramer; en el que para promocionar su nuevo espectáculo, presentó sus imitaciones a ni más ni menos que a Gabriel Boric e Izkia Siches.

Es en este contexto que de acuerdo a lo señalado por Radio ADN, Adriana Barrientos comenzó asegurando que «Le faltó algo de esa caracterización»; junto con agregar «No sé si ustedes saben, pero yo estoy profundamente enamorada de mi coterráneo, Gabriel Boric».

En medio de la sorpresa de sus compañeros de panel, La Leona no solo se quedó ahí, pues afirmó que «Mi sueño en la vida es ser Marilyn Monroe, cuando salió Boric presidente, yo dije ‘mi amor, yo soy tu Marilyn».

Tras esto, Raquel Argandoña no dudó en recordarle que no tiene «ninguna posibilidad pues». Aunque Adriana Barrientos le respondió: «No me subestimes, ¿tú me imaginas lo que sería mi vida?», frente a lo que la Quintrala lanzó «tú de primera dama lo encuentro increíble».

Adriana Barrientos y su amor por Gabriel Boric

De todas formas, la ex chica reality comentó que no está interesada en el cargo, ya que «no soy primera ni dama como dijo la Irina (Karamanos, actual pareja del presidente)».

«A mí me interesa esa boquita de cereza que tiene el Presidente» aseguró Adriana Barrientos. Instante en el que Mario Velasco, conductor del programa de farándula, le consultó si acaso encontraba atractivo al Presidente de la República.

«Lo encuentro exquisito, te pasaste el Presidente que tenemos. Yo feliz sería su sugar mami» lanzó la chiquilla sin dudar.