¡Plow Twist! Profesora deja la docencia para dedicarse a la pornografía y graba con un ex alumno

Una mujer de 52 años tomó la decisión de no continuar con el oficio de profesora. Pero lo curioso es que no dejó su trabajo y se cambió a una similar, sino que entró a la industria pornográfica saliendo de todos los pronósticos posibles.

Su nombre dentro del rubro es «Mrs. Robinson», pero lamentablemente durante la pandemia cómo muchos a nivel mundial pasaron por problemas económicos. Así fue como tomó el consejo de su entorno cercano y se unió a OnlyFans, para comenzar a crear contenido erótico.

Al entrar en esta plataforma para adultas, su carrera profesional comenzó a crecer de forma exponencial. Así lo relató en el podcast «Holly Randall Unfiltered». Esto le permitió llegó a algo que nunca esperó realizar; trabajar en la industria pornográfica con un ex estudiante, quien curiosamente es alguien conocido a nivel global.

«Justo cuando comencé sabía que necesitaba encontrar creadores más importantes que me destacaran (…) Cuando vi a Johnny Sins, le envié un mensaje que decía ‘¿quieres recomendarme?’, y simplemente nos reímos», confesó Mrs. Robinson sobre su acercamiento con su ex alumno y conocido actor porno, Johnny Sins.

Por su parte, el famoso rostro de la industria le respondió «Dios mío, mi antigua maestra de secundaria, aquí está ella y aquí estoy yo, ¿tal vez deberíamos colaborar?», señaló y así fue según relató la ex profesora.

When your former student @JohnnySins finds your #onlyfans 😱😇😏 pic.twitter.com/hIBijDIpJf

— Mrs. Robinson (@MrsRobinsonXo) November 26, 2020