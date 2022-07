Cecilia Gutiérrez y Sergio Rojas con orden de detención tras querella de Iván Núñez

Muchos recordarán una polémica de proporciones que ocurrió en el 2020. Todo relacionado con Iván Núñez; quien decidió querellarse en contra de Cecilia Gutiérrez y Sergio Rojas, por revelar la compleja separación del periodista.

Toda la situación fue abordada en el espacio de Instagram que los faranduleros realizaban; llamado Primer Plano del Pueblo. Ahí, ambos hablaron no solo del quiebre entre su colega y Marlene de la Fuente; sino que además afirmaron que el rostro se habría desentendido de sus hijos.

Una declaración que hizo que la figura de TVN de inmediato se querellara por injurias y calumnias graves y donde incluso pidió que “se bajaran” todos los capítulos donde se hablaba de su vida personal, recurso que fue rechazado por la Corte Suprema.

Una dura querella

Núñez no tomó con humor las palabras de Gutiérrez y Rojas; lo que provocó que se querellara por injurias y calumnias graves. A la vez, pidió que se bajaran todos los capítulos donde se hablaba de su vida personal; lo que fue rechazado por la Corte Suprema.

Y ahora, según reportó Radio ADN, este fin de semana se supo que ambos reporteros estarían con una orden de detención debido a que no se habrían presentado a las audiencias respectivas del caso.

Y respecto a esto, fue que los faranduleros, hablaron por separado en sus respectivas transmisiones domingueras.

Gutiérrez, por su parte, aseguró que se enteró el jueves pasado de la decisión judicial. Fue en esa línea que agregó: “Iván Núñez parece que no es tan buen periodista y su representante tampoco es tan buen abogado, porque interpusieron la demanda en septiembre del año pasado e ingresaron mal mi nombre y mi RUT… Ellos estuvieron 8 meses buscando a otra Cecilia Gutiérrez, entonces citaban a audiencias y, obviamente, no fue nadie”.

“Es un error y además una patudez, de parte del abogado de Iván Núñez, decir que no me presenté en reiteradas ocasiones, cuando ellos cometieron esta acción negligente“, agregó la periodista, asegurando que tuvo que enviar muchos documentos para que la notificaran.

“Yo no le tengo miedo a él ni a sus demandas. Me parece que es una forma de coartar la libertad de expresión”, declaró molesta.

La respuesta Sergio Rojas

Por su parte, Sergio Rojas confensó a través de Instagram que: “mi vida no va a cambiar por esta estupidez con el señor Iván Núñez”, bromeando con que estaba “prófugo de la justicia”.

“Tengo que presentarme en Rondizzoni, en el mall del crimen, obviamente voy a ir encapuchado, con unos lentes muy grandes, un jockey, tengo que pasar desapercibido porque lo que me dijo la abogada es que si los Carabineros me descubrían antes de ingresar al juzgado, cagué, me agarran y me meten preso. Voy a tener que ir lo más discreto posible, como gángster”, concluyó Rojas.