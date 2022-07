El misterioso palo de Balbi El Chamako en sus redes: «Me anda poniendo la pata en todos los festivales»

El Festival de La Junta se realizó el pasado sábado 2 y domingo 3 de julio. Este evento celebró la primera edición de una cumbre musical del programa de YouTube del animador, Julio César Rodríguez.

Este gran suceso dentro de la escena urbana nacional no estuvo exento de polémicas; Pailita casi se baja del festival, la primera jornada comenzó con una hora de retraso y hubo problemas de sonido. Aun así, la decena de artistas nacionales la rompieron sobre el escenario del Movistar Arena.

Uno de ellos fue Balbi El Chamako. El intérprete de éxitos urbanos como «Ponle»; «Whisky a las Venas»; «Pásame la Botella Remix»; «Llegaste tarde», y «Ponle Remix», salió al escenario del recinto capitalino e incluso se emocionó al presentar con su esposa en el público.

Ahora, el cantante nacional que posee más 1 millón de oyentes mensuales en Spotify, anunció numerosos próximos lanzamientos en su Instagram. Aunque lo que más llamó la atención de sus historias en la red social, fue una misteriosa acusación.

El artista nacional acusa cinismo de un misterioso sujeto

«Hay un loji que me anda poniendo la pata en todos los festival donde está metido él. No seai tan mente … perkin cu…», inició Balbi El Chamako en sus historias.

De igual forma, acusó que el misterioso sujeto que lo está perjudicando tiene un doble discurso. «Después andai’ diciendo en la tele, ‘que lindo que estemos todos unidos’ y me hay hecho cualquier tierra», añadió el artista nacional.

Tras señalar que prefería no nombrar al destinatario del mensaje, señaló que no le gustan meterse en polémicas. «Yo soy puro trabajo y familia, pero ya es w… que me han cerrado cualquier puertas solo porque son mala gente», señaló Balbi El Chamako.

Igualmente, el intérprete de «Ponle» junto a El Bai y Marcianeke, expresó que los que tienen actitudes mala leche con él, saben lo que es capaz de hacer y quedó demostrado en el pasado Festival La Junta en el Movistar Arena. «Siguen haciéndome tierra, y como dije a estadio lleno, ‘si nos cierran la puerta nos metemos por la ventana'», manifestó el cantante.

Nuevos lanzamientos de Balbi El Chamako

Pero no todas son cosas negativas, ya que el artista urbano nacional destaca mucho más que por las polémicas. Hace poco salió con un tema junto a King Savagge; «Entonces Qué Hacemos?», que se mantiene en las tendencias musicales de YouTube con casi un millón de visualizaciones.

Además, a través de sus historias de Instagram confesó que se vienen nuevos temas; cerca de 10 canciones tanto en solitario como colaboraciones. «Estamos trabajando muchas horas al día con el equipos para que esto sea algo especial. Les traigo reggaeton, mambo, carros, perreos, etc.», adelantó Balbi El Chamako.