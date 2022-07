El nuevo capítulo de «Qué dice Chile Prime» enfrentará las dos temporadas de «Aquí se Baila»

El programa de concurso familiar «Qué dice Chile Prime», conducido por Martín Cárcamo, emitirá un nuevo capítulo a las 22:30 horas.

El espacio nuevamente tendrá a dos equipos de celebridades que jugarán, a cambio de un millonario premio que se destinará a una fundación.

En el próximo episodio se enfrentarán equipos de las dos temporadas del recordado estelar de danza de la casa televisiva; «Aquí se baila».

Uno se llamará «Aquí se baila 1», y esrará compuesto por Rodrigo Díaz, Iván Cabrera, Christell Rodríguez y Betsy Camino. Mientras que el segundo tendrá el nombre de «Aquí se baila 2», donde estarán María José Campos («Porotito Verde»), Yamna Lobos, Carolina Soto y Vale Roth.

El destino del premio millonario y las sensaciones de los participantes

El equipo ganador donará un premio de 2 millones de pesos a la Fundación Letra Libre. Esta organización busca promover, apoyar y fortalecer el proceso de lectoescritura de los niños y niñas de todo Chile. Todo mediante del acompañamiento personalizado de un tutor o tutora con un estudiante.

«Me encanta este programa, yo quería estar desde hace mucho tiempo. De hecho habíamos postulado con mis primos para la versión ‘no celebrity’ antes y no quedamos. Pero ahora lo hicimos lo mejor que pudimos con las chicas», reveló Christell Rodríguez sobre su participación en Qué Dice Chile.

«Al principio me costó un poco responder las preguntas, pero después creo que no. Además, fue muy lindo descubrir la Fundación Letra Libre, yo no la conocía», opinó por su lado María José Campos.

«Yo lo veo siempre con mi mamá y nunca le achuntamos a nada, yo le digo que se nota que no somos chilenas. Pero fue muy rico estar aquí, como revivir una nueva temporada de Aquí se baila», adelantó Betsy Camino sobre el nuevo capítulo que protagonizará en Qué Dice Chile.