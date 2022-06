«Literal a todo cachete»: Yamna Lobos saca suspiros con fotitos en lencería

Yamna Lobos sigue más vigente que nunca. Y es que después de que hacerse conocida en el programa de talento de TVN, «Rojo Fama Contrafama», no dejó la televisión y siguió apareciendo en distintas casas televisivas.

Especialmente en las distintas versiones recientes de Rojo y su más reciente participación en una de las temporadas del programa sensación de Canal 13, «Aquí se baila».

Pero la bailarina no se luce solamente mediante la pantalla chica, sino que a través de su cuenta personal de Instagram con más de 496 mil seguidores. Mediante esta plataforma la ex chica Rojo se luce con distintas capturas cotidianas de ella misma y familiares.

Pero ahora Yamna Lobos quiso romper un poco los esquemas en la red social, y subió un par de fotitos a su Instagram que dudó un momento si las compartía; pero finalmente lo hizo.

Las postales «a todo cachete» de la ex chica Rojo

«Estuve pensando si subía o no estas fotos, pero como dicen por ahí después de esta vida no hay otra… además mi marido dice que me veo súper bien… literal a todo cachete jajajajajajaja», exclamó la bailarina con emojis de risas después de subir las postales en lencería.

A la publicación llegaron varias famosillas a nivel nacionales, tales como Antonella Ríos, quien señaló que se veía «estupenda». Mientras que la bailarina Thati Lira le dijo que se veía hermosa y que si había que subir las fotitos. Mientras que Adriana Barrientos le comentó «te pasaste, diosa total» acompañado con varios emojis de aplausos y llamitas de fuegos encendidas.

Pero los piropos no quedaron ahí, ya que algunos de los miles de seguidores de Yamna Lobos, llenaron de corazoncitos las osadas postales. «Mina!»; «Regia como siempre»; «Súbelas es now or never», «La que puede, puede y la que no… que saque fotocopia», fueron solo algunas de las reacciones positivas a través de la plataforma.

Revisa a continuación el resto de las capturas: