El regreso del gran Hanamichi Sakuragi: «Slam Dunk» volvería este año

Uno de los manga y anime más queridos por no solo los fans de la animación, sino que también del público en general, vuelve en gloria y majestad este año.

Hablamos de Slam Dunk, la cual volverá en forma de una película, de la que por ahora solo se ha entregado el nombre, el cual es «The First Slam Dunk» y filtrado unos carteles promocionales publicados por un usuario de Twitter, además de una posible fecha de estreno, la cual es el 3 de diciembre de 2022, fecha que por ahora solo se aplica para Japón.

La cuenta oficial de la cinta en esta red social, además publicó un enlace a un video de YouTube, en el cual se revelará el primer tráiler de «The First Slam Dunk», el 7 de julio próximo.Una noticia que seguro hará felices a millones de personas en el mundo, quienes crecieron viendo y adorando las aventuras de Hanamichi Sakuragi, de la cual Toei Animation no ha entregado más información acerca de su argumento o actores, lo cual esperemos se revele cuando podamos ver el primer avance de la próxima semana.

¿Qué entradas quedan para el FestiGame?

Recuerda que las entradas de FestiGame se dividen en etapas de venta. Sin embargo aún quedan tres instancias en las que podrás adquirir tu ticket. A continuación te dejamos cuando puedes adquirir la tuya, si es que no alcanzaste en la etapa más reciente:

Primera Etapa Preventa: Agotada.

Agotada. Segunda Etapa Preventa: Agotada.

Agotada. Tercera Etapa Preventa: Desde el 1 de mayo al 31 de mayo o hasta agotar stock.

Desde el 1 de mayo al 31 de mayo o hasta agotar stock. Cuarta Etapa Preventa: Desde el 01 al 30 de junio o hasta agotar stock.

Desde el 01 al 30 de junio o hasta agotar stock. Venta Final: Desde el 1 de julio hasta el 14 de agosto o hasta agotar stock.

Las entradas se dividen entre: Tickets diarios, Abonos y Gamer Pack cuyo precio variará de acuerdo con la etapa de preventa.

Normas sanitarias para el evento

FestiGame Fanta 2022 tendrá una especial preocupación por mantener las normas sanitarias requeridas por la situación actual y que involucran un evento de esta envergadura. Por ello, se respetarán los aforos indicados por las autoridades y se les solicitará a todos los asistentes al evento:

Uso obligatorio de mascarilla.

Tener pase de movilidad al día.

Seguir las instrucciones dispuestas por la producción en el lugar, con el objetivo de cumplir a cabalidad estos protocolos y todos los requerimientos de salud y autocuidado necesarios.

Puedes acceder y comprar las entradas disponibles a través del sistema de Ticketplus, que varían desde los $20.150 y los $74.750.