«El último error de su vida»: Tía Yoli amenaza a Boric sobre nueva Convención Constitucional

Últimamente, la TV ha estado fascinada con la participación de diferentes tarotistas y adivinas. Sin embargo, la más querida de Chile; y quizá una de las que lleva más tiempo haciéndolo es Yolanda Sultana, más conocida como la «Tía Yoli».

Y recientemente, la adivina ha estado en la palestra luego de entregar catastróficas predicciones sobre el futuro de nuestro país. De hecho, una de las últimas predicciones fatalistas que realizó la Tía Yoli, fue una relacionada con el descubrimiento de un pez remo en Arica.

En dicha ocasión, la señora afirmó: «Según la tradición china, cuando sale un pez que sea pez remo, trae muy malos augurios. Y lo encontraron en Arica. ¿Qué nos está entregando realmente este anuncio?».

«Cuando se encuentran cosas temibles para los chinos, un pez remo. Yo le tengo miedo a este año, y yo no veo a mi país que esté muy seguro. Han cambiado las consignas de respeto humano y amarse más con la familia», agregó.

La Tía Yoli sigue con las catástrofes

Ahora, la Tía Yoli volvió a hablar del futuro del país en una de sus ya clásicas transmisiones. «Preocúpense de comprar bencina, viene un alza caballa en este momento. En octubre, yo no espero octubre con cariño, porque va a caer la bolsa de Alemania y eso va a afectar al mundo entero«, comenzó relatando.

Asimismo, agregó que la cosa «se iba a ir poniendo peor. Dirán que Yolanda Sultana habla cosas malas, pero yo hago advertencias de lo que va a pasar en el camino y no queda nada para octubre«.

Por otra parte, y con respecto al Plebiscito de salida de la Nueva Constitución, Yolanda Sultana agregó: «La nueva Constitución debe respetarse por ambos lados. Sí gana el Apruebo o el gana el Rechazo«.

«Yo, como mentalista, como consejera y como madre chilena, le digo (al Presidente Boric) que sería el último error de su vida, porque habría enfrentamientos«, agregó, según reportó La Cuarta.

Finalmente, la Tía Yoli cerró afirmando: «yo no quiero destrozos en mi país, porque el que nació en su país, ama su tierra chilena, pero los lavados de cabeza no son buenos. Señor, Boric, si yo tuviese plata me iría de Chile, porque no estamos seguros«.