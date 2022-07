¡Se supo todo! Destapan supuesto romance de Fran García-Huidobro y el Chino Ríos

Hace algunas semanas de que la misma María Eugenia «Kenita» Larraín reconociera que llamó al ex tenista, Marcelo «Chino» Ríos, para arreglar las cosas del pasado.

«Después de eso hablamos un par de veces. No me sigue en Instagram, pero fue una conversación bien, cariñosa y de verdad que nunca me imaginé que se podía dar», aseguró la numeróloga.

Por otra parte, y al poco tiempo después, se filtró otro aspecto que tiene relación con el pasado amoroso del ex número uno del mundo. Sin embargo, esta era una «papita» que no se conocía del chino; una supuesta relación con Fran García-Huidobro.

¿Cuándo fue el «affaire» del Chino Ríos y la Dama de Hierro?

Sergio Rojas volvió a lanzar una de las novedades esa que encienden el mundillo del farándula. Como es habitual, lo hizo a través de su programa de Instagram, Qué te lo digo.

Este romance del que habló el panelista de Me Late Prime habría pasado en el año 2006. Después de los quiebres amorosos de la Dama de Hierro con Julio César Rodríguez, y del ex tenista con Giuliana Sotela.

¿Por qué la relación no funcionó?

«(Fran) García-Huidobro estaba pinchando con el Chino Ríos y habían ido a Viña. No me acuerdo si iban bajando o subiendo por Agua Santa. Ese camino que va bajando a Viña», detalló Sergio Rojas según indicó ADN Radio.

Asimismo, el comunicador continuó diciendo «entonces el Chino se pone súper camote porque quería bajarse a una botillería a comprar copete», agregó sin filtro.

«Cómo te vai a ir chupando en el auto», habría dicho en ese momento Fran García-Huido en lo que fue presuntamente una discusión de alto impacto.

«Otro fin de semana también los habían pillado en San Alfonso del Mar. Porque lo de ellos habría sido un romance bien fugaz, pero Fran después de este episodio habría quedado súper chata con el Chino y dijo: ‘no lo quiero ver nunca más'», remató Sergio Rojas en su versión del supuesto «affaire» de la actriz y el ex tenista profesional.