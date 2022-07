Fran García-Huidobro y rumores de supuesta relación con Ingrid Cruz: «mil disculpas»

Una de las figuras que siempre deja que hablar dentro del mundo de la farándula es Fran García-Huidobro. Y si bien, «La Dama de Hierro» suele llenar los titulares dichos polémicos; pocas veces marca la pauta por romances furtivos.

Sin embargo, recientemente la comunicadora se refirió a diferentes rumores que estaría en una relación amorosa con la actriz Ingrid Cruz. «Corrieron rumores. Pensaron que éramos pareja», confesó García-Huidobro, luego de ser invitada a Podemos Hablar.

La sexualidad de la «Dama de Hierro»

En conversación Jean Philippe Cretton, Fran García-Huidobro se confesó hablando de lo humano y lo divino. Todo, tras revelar diferentes situaciones y momentos que dejaron a los participantes marcando ocupado.

La confesión de «La Dama de Hierro» llegó cuando Jean Philippe Cretton le pidió a los participantes del espacio de Chilevisión que confesaran sí; alguna vez alguien dudó de su sexualidad.

Fue entonces que la ex Primer Plano se paró y recordó en algún momento; las personas creyeron que estaba pololeando con Ingrid Cruz. «Me corrieron varios rumores cuando trabajaba haciendo teleseries. De hecho, con una de mis mejores amigas creyeron que éramos pareja. Ingrid Cruz, te pido mil disculpas«, añadió.

Por otra parte, recordó una anécdota en la que Marlén Olivarí le confesó que sentía cosas con ella. «Y en un programa de televisión en que era jurado, Marlen Olivari, a quien yo eliminé o le puse una mala nota, no recuerdo bien, dijo que muy probablemente estaba enamorada de ella».

«Y tuve que explicarle a Marlen que no era homosexual, lesbiana, y que si lo fuera ella no era mi tipo de mujer. Le dije ‘si yo fuera, me gustaría la Leonor Varela. Yo no podría con aquello. Yo tipo Don Ramón. “La mayoría de mis amigos son homosexuales. Tengo también amigas lesbianas. Creo que mi vida habría sido mucho más fácil si me hubiesen gustado las mujeres. Pero no», cerró García-Huidobro, según reportó La Cuarta.