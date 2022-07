¿Es su bebito fiu fiu? Ignacia Michelson se refiere al supuesto romance con Marcianeke

Ignacia Michelson y Marcianeke han causado furor en los últimos días. Todo el revuelo ha sido causado por un video viralizado donde ambos se lucen perreando.

Esto ha generado diversas reacciones en las redes. Primero, algunas burlas que apuntaron al físico del artista urbano. Por otra parte, muchos quedaron expectantes al probable vínculo amoroso de ambos chiquillos.

«Tú, yo, diciéndonos bebitos fiu fiu, piénsalo bb», escribió la chica Playboy en una de sus historias de Instagram. Incluso, reaccionó a un ciberocioso que señaló que quería perrear con ella, tal como lo hizo con Marcianeke.

«Mi amor platónico la michelson, kien fuera marcianeke para perrearte ajajajja», señaló el internauta, a lo que la también DJ respondió «choque de huesitos, dicen… Jaaaaaa! Me reí con esto», remató sobre uno de los comentarios que más se repitió de su reciente perreito con el intérprete de «Dímelo Má».

¿Marcianeke será su «bebito fiu fiu»?

Pero la curiosidad de sus seguidores chismosos no se quedó en esa reacción. Ya que Ignacia Michelson abrió la caja de pregunta de sus historias de Instagram en su viaje a Ibiza, donde el tema de su probable relación con Marcianeke salió a flote.

«¿Te gusta Marcianeke?», consultó un seguidor o seguidora que dejó toda nerviosa a la chica Playboy. «¿Por qué me preguntan tanto cosas así? No voy a responder, o sea, ¿a quién no le gusta? ¡Ya! me pasé», expresó Ignacia Michelson junto con una pequeña pausa pensativa, analizando lo que había dicho.

Pero la cosa no quedó ahí, ya que la DJ dejó abierta la puerta, las ventanas y toda una casa para que sus seguidores siguiendo consultando sobre su supuesta relación. «Andas con Marcianeke, ¿o solo son amigo con ventajita? jajajaj», fue otra pregunta a la que no dudó en aclarar la modelo. «¡Ya! La verdad es que nos estamos conociendo, nos llevamos super bien. Eso», confesó Ignacia Michelson dejando más dudas que certezas, en lo que seguro dará que hablar para rato.