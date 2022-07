«Quiero hacer las cosas bien una vez en la vida»: El potente mensaje de Naya Fácil tras su quiebre amoroso

Naya Fácil compartió una triste noticia en los últimos días a través de su Instagram: finalizó la relación con su más reciente pinche. Lo triste es que la influencer acabó con un vínculo amoroso que duró meses y que según ella, le hacía bien. Todo por su exposición y la prioridad de su trabajo en redes sociales creando contenido.

«Tengo mucha pena, tengo pena, rabia, muchos sentimientos juntos la verdad. Estoy solita de nuevo», expresó Naya Fácil sobre el tema que no quedó ahí, ya que recientemente fue sorprendida con un detalle especial, que la motivó a seguir aclarando su situación sentimental.

La férrea defensa de Naya Fácil a su ex pareja

«Broma llegó a mi casa (su ex pareja) y me dejó esto. A pesar de que no he salido de mi casa, no ha sido un día bueno, trato de reír, pero es complicada toda esta situación», inició Naya Fácil sobre el detalle que la sorprendió en su hogar.

Asimismo, continuó explicando porqué decidió terminar su relación con su pinche. «Yo decidí terminar esto después de 2 meses porque yo en su vida, influyó mucho. Simplemente por esto, yo lo quiero harto y siempre le voy a desear lo mejor», señaló Naya Fácil.

De la misma forma, la influencer continuó diciendo «tampoco quiero que tenga problemas por andar con alguien como yo, porque yo tampoco andaré a escondidas siempre. Por eso decidí alejarme, él no me ha tratado mal ni nada», continuó aclarando Naya Fácil.

La creadora de contenido en redes sociales, aseguró que a su ex pareja no le importa lo que digan de él, pero ella quería por su parte zanjar el tema. «Solo eso déjenlo tranquilo, y nada, yo tampoco quisiera hablar más del tema es agotador», aseguró la influencer.

Naya Fácil también compartió otra reflexión desde el «facilón» diciendo tajantemente «solo quiero hacer las cosas bien una vez en la vida».