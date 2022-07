«#FreeDenise»: Fans de Denise Rosenthal denuncian de «malos tratos» de su sello

Sin duda, una de las chiquillas más conocidas dentro del repertorio de artistas chilenos es la cantante y actriz, Denise Rosenthal. Y si bien, la chiquilla usualmente llega a los titulares por sacar suspiros entre sus fanáticos, a lo largo de las últimas semanas la artista llamó la atención por otras razones.

Y es que, al parecer, Rosenthal estaría siendo víctima de malas prácticas por parte de su disquera, Universal Music Chile. De hecho, el asunto escaló a tal punto, que los seguidores de la cantante crearon el hashtag #FreeDenise.

Todo comenzó por la denuncia de un usuario de Twitter llamado, «@dannareinas», quien afirmó: «Después de su exitoso paso por el Festival y tras cuatro singles lanzados, Denise tenía planeado lanzar su tercer disco durante Marzo-Abril de ese año 2020. Esto no sucede, pues, llega un nuevo jefe a Universal que le pide REHACER y modificar ciertos aspectos del disco«.

Asimismo, apuntó: «desde Universal no estaban contentos con las creaciones de Denise, y es por esto que le entregan Demente; maqueta compuesta y escrita por otra persona. Ella manifestó que al principio no se sentía cómoda trabajando en algo que no había creado, pero decidió seguir».

«#FreeDenise» y la felicidad de la cantante

La campaña #FreeDenise surgió para defender los intereses de la cantante. Y sorpresivamente, logró sumar a una gran cantidad de personas; amasando una gran cantidad de seguidores en redes sociales quienes comentaron la «suspensión» de la «Nis».

Ahora, Denise Rosenthal salió a agradecer el apoyo de sus fanáticos con tiernas palabras a través de Instagram: «Les amo mucho mi gente. Mucho, mucho, demasiado, y yo sé que es mutuo. Aunque sea virtual, aunque sea a través de la música, lo que sea».

Según reportó La Cuarta, la chiquilla concluyó afirmando: «El amor es lo más fuerte, la energía más poderosa, y este traspasa cualquier barrera, distancia o espacio, cualquier frontera. Gracias por recordarme esta, la más valiosa».