Julio César Rodríguez relata violenta encerrona que sufrió en Providencia

En el edición de este del matinal de Chilevisión, Contigo en la Mañana, Julio César Rodríguez comenzó relatando una doble y violenta encerrona que sufrió en Providencia.

Los minutos de horror que vivió el JC qué le dicen, fueron alrededor de la 23.00 horas de la noche del pasado miércoles.

El conductor de La Junta fue abordado por un auto de la marca Audi. Del vehículo salieron tres sujetos y uno se mantuvo dentro del auto; pero el animador pudo realizar una maniobra automovilística para salir de lugar.

Sin embargo, la pesadilla no se quedó solamente en ese susto. Ya que el mismo auto lo siguió y lo sorprendió en una segunda oportunidad. Aunque Julio César Rodríguez pudo mantenerse a salvo y escapar del peligro, tras refugiarse en la decimoséptima Comisaría de Las Condes y denunciar el caso.

Las declaraciones de Julio César Rodríguez horas después de la doble encerrona

«Yo empiezo a mirar por el espejo retrovisor, y veo que no vienen y disminuyo un poco la velocidad. Y los veo y me encierran otra vez», explicó el animador del matinal sobre la segunda encerrona que le hicieron los delincuentes.

Asimismo, y según pudo rescatar FMDOS, el JC qué le dicen detalló que lo que más recuerda de la noche, es de un sujeto bajando del auto. «Pensé en un segundo si pasarle por encima, pero me dije ‘me voy a arruinar la vida’, y lo esquivé», complementó.

El conductor de televisión relató que lo más estresante es la persecución de los antisociales. «Tú vas pensado en ello, que vienen atrás. Vas pensando en no chocar con ningún auto, que no esté la luz en rojo. Que no se te crucen motos», confesó JC Rodríguez sobre aquellos minutos de terror.

Además, el animador de Contigo en la Mañana reveló en el matinal que los mismos sujetos lograron realizar una encerrona en Ñuñoa, horas después. Y de igual manera, revelaron más videos de la banda delictual de la misma noche, robando en un local de comida.