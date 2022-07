La divertida reacción de Coté López tras el regreso al fútbol de Luis Jiménez

Luis Jiménez jugó su último partido en el fútbol profesional a fines del mes de mayo por su más reciente club, Palestino. En ese contexto, su esposa, Coté López, realizó en familia un dedicado lienzo de despedida que decía «gracias capitán». Además de un tierno mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

«Qué se sentirá dejar de hacer lo que hiciste desde los 5 años durante todos los días de tu vida? Tantos recuerdos, emociones, momentos felices, camarines, aplausos…. Etc, etc, etc 🥺», comenzó expresando la influencer en la publicación con una captura que decía «gracias, mago».

De la misma forma, Coté López siguió diciendo que la familia solo entiende una parte y que extrañaran apoyarlo tanto antes como después de lo partido. Además, también destacó que Luis Jiménez se había retirado como quería; jugando, con un pase gol y con la emoción de sus compañeros.

«Gracias por haberme permitido estar siempre a tu lado no olvidaré que levantamos juntos esas 11 copas❤️ «, remató la esposa del «mago» semanas antes de que se diera a conocer una inesperada noticia; Luis Jiménez volvió al futbol profesional.

Hay mago para rato

Así lo expresó la misma Coté López, quien compartió a través de sus historias de Instagram gracias a una publicación del club que disfrutará de los servicios del «mago», el líder de la Primera B, Magallanes.

«El Club Magallanes le da la bienvenida a Luis Jiménez, quien se integra a nuestro proyecto temporada 2022. ¡Vamos por un gran torneo, @luisjimenezok!», escribió la cuenta oficial de la «academia» a través de la plataforma social.

Por su parte, la esposa del futbolista de 38 años tiró la talla en sus redes, compartiendo la noticia junto con la guaracha del DJ colombiano, Yilberking, con el tema «Mentira, seguimos».