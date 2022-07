Se viene el tiritón: Coté López deslumbra a sus seguidores con coqueto baile

Coté López lleva casi dos semanas compartiendo diversos registros de sus vacaciones familiares, junto a Luis «el mago» Jiménez, y sus hijos. Primero fue en Orlando, Florida. Allí visitó diversos parques temáticos y disfrutó de las playas de Miami.

Pero la travesía no quedó ahí, ya que la influencer y empresaria de 33 años no ha parado de compartir registros de su paso por República Dominicana.

En cada postal o video se ha llenado de reacciones positivas y buenos comentarios, en su cuenta de Instagram con más de 2 millones de seguidores.

Así ocurrió en una de sus últimas publicaciones, donde Coté López se lució modelando. Incluso, también se sacó los pasos prohibidos con un tema de El Alfa, mediante un baile que dejó al borde de un infarto a sus seguidores.

El «tiritón» de Coté López

«Tengo tantas fotitos y vídeos!!! 😱🤭💛», escribió la influencer que se lució bailando y modelos con distintos vestuarios, en la publicación que cosechó más de 22 mil corazones en la red social.

Pero en la plataforma no solo sacó suspiros, sino que también varias reacciones positivas en el posteo con cientos de comentarios.

«Maravillosa»; «Tanta luz que transmites cote 🔥 te admiro muchísimo ❤️»; «Bastaaaa lo regia! Mina!!!! 🔥 Linda! ❤️»; «Cómo puedes mover las pompas así mujer por dió! Jajajaaj estupenda ❤️»; «Regiaaaaaaaaaaa, estupenda , maravillosa jejeje»; «😱 seca pal baile!!! Te pasaste», fueron solo algunas de las reacciones positivas de sus seguidores y seguidoras que quedaron cautivados con su belleza.

¿Está embarazada?

Durante las vacaciones de Coté López no solo han surgido buenos momentos, sino que también especulaciones falsas. Tal es el rumor de que la empresaria estaba embarazada, después de que Luis Jiménez le tocara su abdomen en unas de las historias que subió.

«Mi gente, por el amor de Dios, no estoy embarazada. Ni pienso estarlo. El Luis iba a tocarme… no sé si subirlo o no, estoy pensando porsiaca», señaló la influencer cortando de raíz todos los cahuines en las redes.