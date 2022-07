«No deja de ser cierto»: Jean Philippe Cretton se refiere a supuesto quiebre con Pamela Díaz

Sin duda, una de las parejas de las que más se habla últimamente son Jean Philippe Cretton y Pamela Díaz. Y es que, desde que la periodista farandulera Cecilia Gutiérrez aseguró que los tortolitos se habían separado; todos han tratado de averiguar cuál es la situación sentimental de ambos.

Y si bien, muchos salieron a desmentir los rumores; al parecer el interés del público por la situación sentimental del animador de Chilevisión y «La Fiera».

El supuesto quiebre

Recordemos que hace algún tiempo en un live de Instagram, Gutiérrez afirmó: Una querida pareja terminó… sí, Pamela Díaz y Jean Philippe. Terminaron, por eso no suben fotos juntos».

Sin embargo, Sergio Rojas salió a desmentir el rumor asegurando: «Jean Philippe con Pamela no han terminado. Lo cierto es que ambos habrían decidido no hablar de su relación ni tampoco publicitar fotografías. Ya que eso era muy complicado de manejar para Jean Philippe, que está con depresión muy fuerte, depresión endógena».

Por otra parte, Pamela Díaz fue quien salió a desmentir los dichos. Con respecto a la ruptura, aseguró: «No puedo responderlo, es un tema mío (…) sí se puede hablar, pero es un tema que yo no puedo responder. Yo no puedo responder en el momento en el que estoy hoy (…) si sé en qué estoy, pero hay situaciones que se tienen que aclarar para poder decirlo como corresponde». Sin embargo, añadió: «No, no me podría agarrar a otra persona».

Jean Philippe salta al mambo

Ahora, Jean Philippe Cretton se sumó a la conversación a través de sus historias de Instagram. Todo, cuando decidió responder una pregunta que le hizo un seguidor quien disparó; «¿Está soltero? Viva solo un tiempo sin pareja, le hará bien. Los demás andan felices«.

De inmediato, según reportó La Cuarta, Cretton respondió «no deja de ser cierto…«; sin aclarar si aún está con «La Fiera» o no.