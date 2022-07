«No me metai en tu comentario»: Raquel Argandoña para en seco a Adriana Barrientos

Cómo ya es frecuente, Raquel Argandoña volvió a la palestra. Y es que «La Quintrala» suele llenar los titulares con sus polémicas frases o tensos roces con otras figuras de la farándula chilena.

Ahora, la panelista del programa Zona de Estrellas, del canal Zona Latina; tuvo un fuerte encontrón con Adriana Barrientos. Todo mientras analizaba el supuesto quiebre entre Jean Philippe Cretton y Pamela Díaz.

«La Quintrala» contra «La Leona»

Recordemos que la querida pareja de rostros de Chilevisión se habría separado; todo, según reveló Cecilia Gutiérrez en uno de sus clásicos lives de Instagram. Pero eso no es todo, porque habría saltado un tercero en discordia: Esteban Paredes.

Fue en esa línea que los panelistas de Zona de Estrellas comenzaron a hablar de relaciones frustradas; por culpa de un patas negras. Y fue ahí que Adriana Barrientos metió la cuchara, apuntando directamente a Raquel Argandoña.

«La Leona» afirmó: «Yo sé que hay hombres que se han casado enamoradísimo hasta el día de hoy de Raquel Argandoña«. Sin embargo, y antes de terminar su idea, «La Quintrala» la paró en secó.

«No, no me metai en tu comentario, Adriana. No, no, no… Las bromas hasta por ahí no más. De verdad. En buena onda te lo digo«, respondió furiosa Raquel Argandoña.

Según reportó La Cuarta, su reacción provocó la incomodidad de sus compañeros de programa. De hecho, el conductor del espacio Mario Velasco y Hugo Valencia, solo atinaron a taparse la cara.

Pero por suerte, el incidente no pasó a mayores. Todo, porque Adriana Barrientos concluyó su intervención regalándole un halago a Raquel Argandoña.

«Hay muchos hombres que tú eres el hombre de su vida«, añadió «La Leona»; haciéndo especial énfasis en la fama y el arrastre de la panelista de Zona de Estrellas y ex rostro del matinal de Canal 13, Bienvenidos.