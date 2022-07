«Siempre salimos con amigos»: Pamela Díaz se refiere al polémico rumor de romance con Esteban Paredes

Durante el inicio de esta semana creció fuerte la especulación de un «nuevo» quiebre de Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton. Sin embargo, la relación entre el periodista y la Fiera continua aunque no exenta de complicaciones.

Lo anterior se debe a que ambos decidieron no publicar fotos ni hablar del tema. Esta iniciativa fue detallada por Sergio Rojas en el programa farandulero de Instagram, Qué te lo digo, quien detalló que esta situación no está siendo fácil de sobrellevar por el animador, debido a su depresión endógena.

Además, el mismo comunicador de farandulandia se refirió a los rumores que surgieron entre Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton; negó tajantemente la especulación amorosa.

«Pamela Díaz no tiene nada sentimental con Esteban Paredes, porque son amigos. De hecho por eso es usual verlos juntos y soy testigo de aquello, me consta que Paredes es muy, muy, muy amigo de Pamela», reveló Sergio Rojas antes de la propia aclaración de Pamela Díaz.

La Fiera responde con todo ante los falsos rumores

«La verdad es que me da risa. ¿Qué tengo que estar aclarando lo que tengo con Esteban? Es mi amigo, de hecho con él juego al pádel. La semana pasada jugué con él todos los días», comenzó diciendo Pamela Díaz en conversación con Manu González a través de Zona de Estrellas.

Además, dijo que no hay posibilidad de que tengan alguna capturas de ellos comiendo juntos. «… siempre salimos con amigos, me llevó bien con él. No hay absolutamente nada de eso que dicen. Esteban se lleva fenomenal con Jeanphi, hasta con mis papás», complementó la Fiera tal como consignó ADN Radio.

La ahora panelista de Me Late se mostró molesta por los rumores que no se coinciden a la realidad. Hasta que recordó la ocasión cuando la relacionaron con José Miguel Viñuela, a quién se sumó ahora el idolo de Colo Colo.