Rodrigo Sepúlveda y «Te lo cedo»: Naya Fácil y Pamela Díaz serían las primeras invitadas

Sin duda, uno de los periodistas más queridos del canal Mega, y de la televisión en general, es Rodrigo Sepúlveda. Y no hace mucho, que el rostro anunció excelentes noticias para todos sus fans y seguidores.

Y es que no hace mucho, la casa televisiva donde trabaja Sepúlveda, anunció que el periodista estrenará su propio programa llamado «Te lo cedo». Pero eso no es todo, porque también los primeros invitados ya fueron confirmados.

El anticipado programa de Rodrigo Sepúlveda

A través de sus cuentas de Instagram, Pamela Díaz; Naya Fácil; y José Luis Reppening, compartieron diferentes registros del nuevo programa de Rodrigo Sepúlveda.

En los adelantos, se puede ver a los invitados en un estudio de televisión ambientado como «la casa» del animador; con living y cocina incluídos.

Según reportó Publimetro, «Te lo cedo», llegaría a las pantallas durante agosto. Además, el programa se emitiría en horario prime; aunque aún no se sabe si será la competencia directa del espacio nocturno de Julio César Rodríguez, «Pero con Respecto»; o de la otra apuesta de Chilevisión «La Divina Comida».

El quiebre de «La Fiera» con Jean Philippe Cretton

Sin duda, una de las parejas más reconocidas de la farándula chilena es Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton. Pero lamentablemente, según información revelada por Cecilia Gutiérrez, los tortolitos habrían terminado nuevamente.

Y es que al parecer, la reconciliación de los rostros de Chilevisión no habría durado mucho. Es más, la periodista farandulera aseguró que La Fiera habría sido vista muy acaramelada con un reconocido exfutbolista chileno.

En esa línea, Gutiérrez reveló: «Una querida pareja terminó… sí, Pamela Díaz y Jean Philippe. Terminaron, por eso no suben fotos juntos… Yo sé que esto obvio que me lo va a desmentir la Pamela Díaz porque de hecho, cuando yo dije que andaba con Jean Philippe me lo desmintieron ene. Hasta que mostré pruebas y no sé, que andaba con juntos».