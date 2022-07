Paul Vásquez le responde sin filtro a Adriana Barrientos: «Hablan con tanta propiedad»

Paul Vásquez fue uno de los más recientes invitados al programa de conversación de Jean Philippe Cretton, Podemos Hablar.

En el espacio de Chilevisión, el «Flaco» entregó su versión del incidente en el Aeropuerto de Santiago. Aunque esta vez, de forma más extendida que en la conferencia de prensa.

«Todo iba bien hasta que el detective me hace el gesto de que estoy jalando. No me hace con la mano, me lo hace con la nariz», detalló Paul Vásquez realizando una profunda crítica a la cobertura mediática y asegurando que perdió muchas opciones de trabajo.

Aunque esto no fue lo único que dejó la aparición del ex Dinamita Show en Podemos Hablar. Ya que también hubo tiempo para referirse a las fuertes declaraciones proferidas por Adriana Barrientos, sobre lo «usual» que es verlo en estado de ebriedad.

Paul Vásquez no se guarda nada

«Al ‘Flaco’ le gusta instalarse en el aeropuerto. Botella completa de whisky. Fuma, mezcla y apaga tele. Un día lo vi. Se acurrucó y de repente veo todo el pantalón mojado», expresó la «Leona» en Zona de Estrellas previo a la emisión del capítulo de Paul Vásquez en Podemos Hablar.

Ante esto, el humorista nacional aseguró que él no es «monedita de oro», pero si tiene personas en su contra. «Sobre todo estos tipos que viven detrás de un celular, donde les gustan las masacres. Esos detractores que viven destruyendo, por ejemplo en un programa del mismo ambiente televisivo», lanzó el «Flaco» de entrada.

Pero la cosa no quedó ahí, ya que Paul Vásquez apuntó con nombre y apellido, refiriéndose a las palabras de Adriana Barrientos. «Yo nunca. Y que hablan con tanta propiedad, con tanta autoridad, que me conocen, cuando yo, desde 1996, a las fiestas que yo fui de la farándula son nulas», añadió.

Asimismo, el ex Dinamita Show cuestionó aquellas declaraciones señalando no tiene el «poder» referirse así de mal así de él. «¿Esa potestad quién se las dio? Para hablar, para decir ‘yo lo conozco, yo lo he visto meado todo ahí, curao’. ¿Quién le da esa autoridad?», remató Paul Vásquez