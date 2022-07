¡Pero cómo! Pamela Díaz revela curioso quiebre amoroso tras una semana de pololeo

Pamela Díaz sigue más activa que nunca en el mundillo de la farándula. Hace poco sacó las garras en una transmisión en vivo del periodista Nacho Gutiérrez, donde disparó con todo contra Raquel Argandoña quién aseguró que la Fiera tuvo un «touch and go» con Marcelo Salas en 2014.

«Yo le diría que no se case, porque tengo una amiga a la que le escribe», lanzó Pamela Díaz de entrada, señalando que no era en un tono amistoso.

De igual manera, la también youtuber agregó: «Si me molestan, yo lo acepto, pero también tienes que recibir de vuelta. Y esto, como dice ella, es sin llorar», expresó Pamela Díaz sin filtro.

Sin embargo, ahora la ex Aquí se Baila no estuvo involucrada en una polémica similar, sino que siendo protagonista de una curiosa anécdota. Todo en el marco de su regreso a la pantalla chica en el programa de farándula, Me Late Prime.

Terminó y le presentó a la amiga

«Fue hace un tiempo, pero no es que me aburrí, creo que nunca me gustó y se lo dije, lo entendió», relató la conductora de #SinEditar.

Sin embargo, Pamela Díaz no frenó en seco y siguió contando las razones de su quiebre amoroso. Además, señaló que la relación solo duró una semana y que finalmente le presentó a una amiga.

«Le dije ‘¿sabes qué?, yo pienso que no soy para ti, pero si una amiga es para ti’. Duraron un año y tanto», agregó sobre la inesperada historia, según informó La Cuarta.

No obstante, Pamela Díaz se quedó solamente ahí en cuánto los detalles de la curiosa anécdota. Esto ya que no reveló nombres, pero si soltó que en la actualidad tiene una buena relación con él y que «pololea con una persona muy conocida», detalló la fiera sin revelar la identidad de esa persona aludida.