Pailita se sinceró sobre situaciones de acoso en público

Pamela Díaz asistió a algo histórico en Punta Arenas hace solo un par de semanas. Pailita dejó la grande en su tierra natal, después de brindar un concierto gratuito para 12 mil personas junto a su partner, Polimá Westcoast.

«Hoy nos vamos a darle un show gratis a todas las poblaciones y familias de Magallanes. Orgulloso de ser de aquí, los amo mucho. Hoy vamos a hacer historia», expresó en ese momento el cantante nacional, que sin duda la rompió junto a sus coterráneos.

Esta presentación también fue vista por Pamela Díaz, quién viajó hasta el fin del mundo para presenciar el recital de Carlos Rain Pailacheo (alias Pailita). Además de tirar la talla junto a los presentes (quiénes le dijeron «tía») e incluso pudo entrevistar al autor de «Más de una vez» en su tierra natal.

Las consecuencias negativas del éxito rotundo de Pailita

El cantante nacional, que se posiciona como el artista más escuchado del país, tiró la talla en el reciente video publicado en el canal de YouTube de la fiera; «#SinEditar». Este espacio se caracterizó por ser un momento para relajarse y también de hablar cosas importantes.

Tal es el caso de las situaciones de acoso que ha experimentado desde su crecimiento explosivo y su corta carrera musical.

«Uno cuando empieza no le importa mucho la exposición, pero cuando estás expuesto ahí es donde te preocupas. Todos cuando chicos dicen ‘quiero ser conocido'», inició Pailita diciendo que uno tiene que ser fuerte de mente en esa situación.

De la misma forma, el cantante chileno expresó que no le molesta la gente, solamente hay un problema cuando no se respeta la privacidad. Igualmente, Pailita explicó que a veces la gente no respeta cuando está comiendo en público y lo interrumpen.

«En ese momento la gente está con tanta euforia, que no se dan cuenta de que algunas cosas ellos la hacen mal», añadió diciendo Pailita que a veces no ha podido sacarse fotos porque las personas no se controlan e incluso pelean entre ellas.

Incluso, Pamela Díaz le preguntó si algunas vez le habían «tocado el poto», a lo que el autor de «Par de Veces» respondió que sí. «Igual es fome, porque normalizan mucho (cuando a un hombre lo tocan). Y cuando tocan a una mujer lo hacen cagar. Está mal eso», continuó señalando Pailita.