Problemas al interior de Chilevisión: Suspenden grabaciones de «Podemos Hablar»

Uno de los programas más vistos de Chilevisión es sin duda Podemos Hablar. El espacio conducido de conversación conducido por Jean Philippe Cretton suele marcar la pauta con los comentarios que sus invitados suelen hacer en conversación con el animador, y pareja de Pamela Díaz.

Sin embargo, recientemente el programa marcó la pauta no por su algún alocado comentario de algún invitado. Sino, por una complicada situación que habría ocurrido entre los trabajadores del «detrás de escena»; que habría obligado a la producción a suspender sus grabaciones.

Los problemas de «Podemos Hablar»

Según informó el programa farandulero Me Late, de TV+, el programa habría suspendido por un brote de COVID-19 al interior del equipo de Podemos Hablar.

El periodista Luis Sandoval confirmó la infromación, afirmando: «Me enteré que esta semana no van a poder grabar Podemos Hablar«.

«Parte del equipo de PH actualmente está contagiado con Covid, por lo tanto tuvieron que bajar las grabaciones de esta semana y tirar unas grabaciones que tenían previamente para no contagiar al resto de los invitados al programa«, añadió, según reportó La Cuarta.

Jean Philippe y su particular respuesta frente a su relación con Pamela Díaz

No hace mucho te contábamos como Jean Philippe Cretton, conductor de Podemos Hablar, se sumó a la conversación del supuesto quiebre con Pamela Díaz a través de sus historias de Instagram. Todo, cuando decidió responder una pregunta que le hizo un seguidor quien disparó; «¿Está soltero? Viva solo un tiempo sin pareja, le hará bien. Los demás andan felices«. De inmediato, Cretton respondió «no deja de ser cierto…«; sin aclarar si aún está con «La Fiera» o no.

Recordemos que el animador y «La Fiera» están en el ojo del huracán, luego de que la periodista Cecilia Gutiérrez reportara un supuesto quiebre amoroso entre ambos. En dicha ocasión, la periodista aseguró: » Una querida pareja terminó… sí, Pamela Díaz y Jean Philippe. Terminaron, por eso no suben fotos juntos».