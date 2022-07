Rocío Marengo reveló que está soltera: «Después de tantos años pasamos por todo»

Los que siguen a Rocío Marengo, probablemente recordarán que hace poco más de un mes corría el rumor que la modelo se iba a casar con su pololo Eduardo Fort. Sin embargo, y a pesar de que llevaban 8 años de relación, la argentina salió desmentir la información.

Ahora, Marengo salió a explicar las razones de las por qué el casorio no se llevó a cabo. Y es que la modelo confesó a Las Últimas Noticias, que junto a su pareja, decidieron poner fin al largo romance, esto a pesar de que efectivamente le habían pedido matrimonio.

Una dolorosa separación

En esa línea, la primera Rocío Marengo partió comentando: «Después de tantos años, más de ocho, hay cosas que se desgastan y siento que es necesario tomar distancia». Asimismo, aprovechó de aclarar que aún mantienen una excelente relación.

Por otra parte, la modelo afirmó: «Siempre me sentí apoyada por él a su manera»; y confesó que en realidad fue ella la que se negó a la pedida de mano.

«No era el momento. Fueron momentos muy lindos. Vivimos momentos hermosos y también atravesamos momentos dolorosos juntos. Después de tantos años pasamos por todo» agregó Marengo, según reportó Radio Corazón.

Marengo y la maternidad

En la entrevista, Rocío Marengo también habló sobre sus intentos de ser madre: «Después de intentar el tratamiento para ser mamá y no lograrlo, realmente no tengo claro cómo seguir. En un tiempo seguramente sabré qué hacer».

«Es muy pronto para pensar en otra relación. Y menos buscaría para ser mamá. Yo puedo volver a intentar ser mamá sola. No necesito un hombre. Claro que si no supero esta crisis me gustaría encontrar en algún momento un compañero de vida» añadió.

Por último, Rocío Marengo confirmó que se une a la nueva temporada de El Discípulo del Chef. «Lógico que estoy triste. No es fácil, pero a la vez trato de ser fuerte y valorar la vida. El trabajo me hace muy bien. Va a ser un lindo programa que voy a disfrutar mucho. Estar rodeada de gente que me quiere de verdad y me contiene en los momentos en que caigo es fundamental».