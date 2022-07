¡Se acabo! Confirman quiebre entre Jean Philippe Cretton y Pamela Díaz

Hace días te venimos contando los coletazos del supuesto quiebre entre Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton. Y es que desde que Cecilia Gutiérrez reveló que la pareja se habría separado; los faránduleros han hecho todo lo posible para comprobar o desmentir la información.

Recordemos que si bien Gutiérrez lanzó el primer bombazo, Sergio Rojas negó los rumores; asegurando que en realidad los tortolitos no se habían separado, sino que Cretton en realidad estaba pasando por un momento bastante complicado.

Las enigmáticas declaraciones de Díaz

Por otra parte, declaraciones previas de Pamela Díaz en Me Late Prime; dieron a entender que la relación entre los tortolitos no se encontraría nada bien.

Todo, porque cuando La Fiera fue consultada por Chiqui Aguayo al respecto; respondió que «no puede» entregar detalles sobre el estado de la relación porque «es un tema suyo».

«No puedo responderla (…) Es un tema mío. Es un tema que yo no puedo responder. No puedo hacerlo en el momento en el que estoy hoy día. Sí sé en qué estoy, pero hay situaciones que se tienen que aclarar para poder decirlo como corresponde», agregó en dicha ocasión Díaz.

¿El quiebre es definitivo?

Y a pesar de todas las enigmáticas pistas sobre el estado de la relación de Cretton y Díaz; ya habría llegado la confirmación de que los tortolitos se habrían separado. Todo, de la mano de Manu González.

«Creo que es el momento de decirlo por su bien (…) Yo te puedo asegurar que Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton, al día de hoy, han finalizado su relación», aseguró el farandulero.

Asimismo, agregó que: “Era algo que venía un poquito en el tiempo, algo que se rumoreaba, que ninguno de los dos públicamente lo quería decir por el momento en que está Jean Philippe, y albergando alguna posibilidad de que las cosas se pudieran arreglar».

«Los rumores, lo que se está hablando, sé que les hace más daño de lo que les ayuda. Es hora de que se transparente con tranquilidad y se digan las cosas como son (…) Las razones tendrán que darlas ellos”, concluyó, según reportó Radio ADN.