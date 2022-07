Balbi El Chamako responde con todo a feo comentario: «La homofobia es una asquerosidad»

Balbi El Chamako ha sido uno de los beneficiados con el crecimiento exponencial de la escena urbana nacional. Esto ya que el artista ha aportado su granito de arena con varios «palos» musicales en el último tiempo.

Aunque el cantante que posee casi un millón de oyentes mensuales en Spotify, no solo aparece en las plataformas musicales o en escenarios de festivales como «La Junta Festival» o «Street Kingz».

Esto se debe a que Balbi El Chamako también se mantiene bastante activo en su cuenta de Instagram, actualizando sus lanzamientos musicales. E incluso, repasando a algunos internautas ociosos que comentan cosas innecesarias. Así ocurrió recientemente en una de sus últimas historias publicadas en su red social.

¿Cuál fue la respuesta de Balbi El Chamako?

El registro fue rescatado por la cuenta de Instagram, «Biitchpostingcl», que actualiza varios aspectos de artista del género. En este espacio se replicó una publicación hecha por Balbi El Chamako, quién respondió a un desubicado comentario que decía «bailas como gay mano».

En la misma publicación, el intérprete de «Ponle» junto a Marcianake y El Bai, le preguntó retóricamente al internauta si creía que esa denominación era un insulto. Además, recordó la lucha por los derechos de las personas homosexuales.

«Que pasa con la fragilidad masculina de algunos saco we… tiran estos comentarios en forma de «chistositos» como broma, siendo que la comunicado LGBT ha sufrido más discriminación que la ch…», contestó también el joven artista urbano a través de sus historias de Instagram, compartiendo el comentario fuera de lugar.

Asimismo, Balbi El Chamako cerró su publicación diciendo «creen que me insultan con esto, yo no soy gay, llevo 10 años con mi pareja; pero si hubiese sido diferente, no tendría ningún problema. Pero amo a mi mujer, así que eviten estos comentarios we… que la homofobia es una asquerosidad», remató la voz de Whisky a las venas junto a Dainesitta.