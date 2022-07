¿Se operó? La Rancherita responde a feos comentarios sobre su cuerpo

Carolina Molina sigue más activa que nunca en su carrera musical y su cuenta de Instagram con más de 245 mil seguidores.

Esto ya que mediante su red social, además de subir alguna osada postal, la cantante también comparte distintas actualizaciones de sus nuevos shows y de su carrera profesional en la música.

Así lo fue recientemente, que reportó el éxito del sencillo «No Me Llames Más» junto a Pierre La Voz, que ya suma casi 5 millones de reproducciones en YouTube. Asimismo, compartió un registro conversando con el cantautor ranchero nacional, Juan Javier de Loncomilla.

«Me gusta lesear a los coleguitas jajja🤠🤠🤠 ejale pariente!!», escribió Carolina Molina en la bajada del video que se llenó de feos comentarios sobre su cuerpo.

La defensa a La Rancherita

«Te pusiste muchoooo» y «¿Cómo se puede sentar?», fueron uno de los comentarios de los ociosos internautas que se refirieron al físico de Carolina Molina en uno de sus últimas publicaciones.

Esto provocó la inmediata reacción de varios de sus seguidores, quienes defendieron a La Rancherita.

«La mayoría de los comentarios estúpidos viene de mujeres mayores, que imagino que anhelan tu cuerpower!»; «Que pena la gente, te ves regia, cómo les gustaría verse así…»; «Tanta mujer we… no hay otra palabra», reaccionaron algunos de sus seguidores antes de la propia respuesta de la artista nacional.

«Sorry si a algun@s les molesta. O les incomoda más de lo normal. Tengo algunas estrías y celulitis, pero no hay cirugía ni silicona como dicen», inició Carolina Molina en otra publicación respondiendo a los malos comentarios.

Igualmente, La Rancherita continuó cuestionando las reacciones diciendo «Y si así fuera… cuál sería el problema?!! De verdad que risa lo que algun@s comentan, como si me conocieran», añadió.

Pero la cantante no se quedó ahí, ya que incluso remató la publicación con un canción que presuntamente pronto lanzará. «🎵DE ESTE CULITO NO TENDRÁS NADAAA PORQUEEEE…. YO YA NO ESTOY NI AHI🎵», remató Carolina Molina con una parte del tema que se titulará «Qué te creís».