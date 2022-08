Artista puertorriqueño acusa a Pailita de ser desagradecido: «La fama te cegó»

Pailita está haciendo reposo en los últimos días, tras una jornadas con mucho movimiento. El artista urbano nacional viajó a Puerto Rico para firmar con el sello discográfico, Rimas; lanzó su éxito titulado «Caminemos de la Mano» junto a Young Cister, y recientemente se operó por su tabique desviado.

Sin embargo, en las últimas horas se vio afectado tras la viralización de un video del artista puertorriqueño, Benny Benni, en conversación con un conocido de Pailita: Juliito, el CEO del sello discográfico que siempre nombra el cantante urbano: El Castillo.

¿Pailita desagradecido?

«Pailita de Chile, ¿desagradecido?», partió preguntando Benny Benni en conversación con Juliito, quien le respondió que era normal, pero el primero no quedó conforme con la respuesta.

«Pa’ mi no cabrón, a mí no. Tanto que me lloraba por el DM, una lloradera cabrona. ‘Ayudame, ayudame’, está la mano y después se olvidan. No sea charlatán, llévala como es maricón. No te olvides del primero que te dio la mano, sin esperar nada a cambio», continuó Benny Benni.

El primer round entre Chile y Puerto Rico

Pero estas imágenes viralizada por el medio ConnectTV y compartida por la cuenta Biitchpostingcl, no pasaron desapercibidas.

«Benny Benni tirándome la pelá porque me dijo que me montara a una canción de él, y la canción no me gustó, y se la echó porque se cree super estrella, que todos tienen que decirle que si», soltó Pailita a través de sus historias de Instagram.

Del mismo modo, se defendió después de que le dijeran desagradecido y reveló que él tenía que «rogar», para que subieran su trabajo a la página del puertorriqueño. «Te dije que te taparía la boca y que me pegaría, por eso estai picado viejo rklo no te compró», agregó.

Pero no se quedó ahí, ya que también le tiró a Juliito, contando que también se la había «echado», por no sumarse al álbum de «El Casti» y que lo dejó pagando con tres temas junto a Mati Kidd.

Sin embargo, Benny Benni no se quedó callado, diciendo que lo querían hacer quedar mal; pero él mismo aseguró que en nuestro país saben que el amor que él tiene por Chile. «… pero tú eres un mal agradecido!! por qué te ayude desde niño!!! Y la fama te cegó!!!», señaló el puertorriqueño.

Asimismo, Benny Bwenni continuó diciendo que tenía varias cosas que probaban la ayuda a Pailita y a su «hermanito» (Mati Kidd). «Y me tiras malas y me comparas con Gargolas??», agregó el artista boricua asegurando que había creado un página por la visión que tenía sobre el talento chileno.