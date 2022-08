Vale Roth y la felicidad tras confirmar nuevo pololeo: «En cualquier momento me caso»

Vale Roth hace unos días hizo noticia tras el «mechoneo» virtual que tuvo con Ignacia Michelson. Aunque poquito antes, también protagonizó una detención por orinar en la vía pública, junto a su pareja.

La chiquilla defendió en ese momento al joven odontólogo de los malos comentarios por parte los internautas tras la polémica. Además, cabe señalar que en ese entonces, todavía no eran pololos de forma oficial hasta el sábado pasado, pues el chiquillo le pidió pololeo a Vale Roth.

El gran momento de los tortolitos quedó reflejado recientemente, después de que la chica fitness compartiera una romántica postal junto a su nuevo pololo. Pero la cosa no quedó ahí, ya que la ex Calle 7 está «babosa» por el joven. Al menos así lo expresó más tarde en sus historias de Instagram.

El gran momento de Vale Roth en el amor

«En cualquier momento me caso. ¡Voy!», dijo Vale Roth a través de sus historias, tras abrir la cajita de preguntas de su red social con un texto que decía «pregunten no más!!!».

Continuando con el «mood» más chocha que nunca con su pololeo, la chiquilla contó: «Me pidieron pololeo el sábado en Valparaíso, así llevo uno, dos, tres días pololeando. Y juntos vamos a cumplir un mes», aseguró, confirmando el reciente romance.

Del mismo modo, Vale Roth confesó que estuvo cerca de año y medio soltera, y que durante ese tramo, no quería pololear hasta que llegó el chiquillo. «Pero es que la cagó el tipo bueno, me encanta, me vuelve loca, estoy babosísima», agregó según rescató Corazón.

Pero el tema fue más allá y sus curiosos seguidores pasaron al siguiente nivel de una, y le preguntaron si ella quería ser madre.

«Me encantaría, pero todavía no. Pero tampoco lo veo tan lejano, pero aún no. Estoy bien con Beni. Y ahora se sumó otro gatito a mi vida, Zimba, el gatito de mi pololo, así que son dos gatitos», respondió Vale Roth.