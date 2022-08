¡Dejó la patá! Sabrina Sosa saca aplausos con osado bikinazo

Sabrina Sosa continúa dejando la grande en sus redes sociales, derrochando sensualidad con cada postal que sube. Específicamente, a su cuenta de Instagram donde posee más de 781 mil seguidores.

La modelo argentina no solamente se luce en la pantalla chica, conduciendo el programa Estilo Chic. Ya que junto a las postales de impacto que sube la plataforma de contenido, Unlok, la trasandina siempre deja al borde de un infarto a sus seguidores de su red social, con diversos bailes y fotos varias.

Y esta vez no fue la excepción, puesto que a Sabrina Sosa no le importó nada que los últimos días estén muchos más fríos. Pues la modelo argentina subió tres nuevos registros de ella, modelando un conjunto de color verde y luciendo su figura fitness.

Las postales de alto impacto de Sabrina Sosa

«Que me voy me voy, ya me estoy preparando con bikinis nuevos así que al universo no le va a quedar opción que mandarme a la playa», escribió Sabrina Sosa en la bajada de las tres postales compartidas en su perfil.

La trasandina sacó aplausos con las tres postales, en las que aparece sonriendo y modelando el conjunto de su traje de baño, que posee varias tonalidades del color verde. La publicación obtuvo más de 50 mil corazones en la red social, además de casi mil reacciones donde obviamente y como siempre, la trasandina se llenó de piropos de sus seguidores.

«Te amo Sabrina»; «Estás Bellísima como siempre»; «eres la culpable de mis constantes taquicardias»; «Que regia y hermosa»; «No puedes Ser Real»; «Está como quiere»; «Como no amarla»; «Se ve guapísima»; «Me enamore que bella»; «Qué delicia de mujer», «me encanta tu forma de ser», fueron algunos de los comentarios que le dejaron a Sabrina Sosa en las comentadas fotos en la plataforma.