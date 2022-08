Denise Rosenthal vuelve en «gloria y majestad» con coqueto video

Denise Rosenthal regreso a su cuenta de Instagram con más de 2 millones de seguidores. Después de semanas de no pasarlo muy bien, en lo que se relaciona a su carrera musical.

La chiquilla no publicaba nada desde el pasado 18 de julio, en medio de la campaña de sus seguidores denominada #FreeDenise. En ese momento, le entregaron todo su apoyo en el mal momento que estaba pasando durante la «suspensión», que le habría impuesto su sello discográfico.

Semanas después de toda la tormenta, finalmente salió para la cantante y en un lugar soñado; la chiquilla compartió un video de su llegada a Miami, durante comienzos de agosto. Mientras que recientemente, Denise Rosenthal confirmó su regreso de forma oficial a la música; mediante un reciente prendido y coqueto video en un estudio de grabación.

«Tell Jesus, that the bit… is back (Dile a Jesús, que la pe… ha vuelto)«, es el mensaje que entrega Denise Rosenthal, replicando el popular trend compartido en su cuenta de TikTok; confirmando su regreso a «las pistas» en el aspecto musical.

Denise Rosenthal regresa en gloria y majestad

El mismo video compartido en su red social con más de 1 millón 700 mil seguidores, fue subido nuevamente en su perfil de Instagram. Allí, obtuvo más de 52 mil me gusta y cientos de reacciones, de quienes celebraron su regreso.

Fue su esposo, el cantante Camilo Zicavo, quien llegó a la caja de comentarios para piropear a la querida artista nacional. «Washingtoniano hermosa te amooooooooo ❤️❤️», expresó el vocalista de la banda Plumas.

«Jajaja hermosa !!! girl boss yesssss !! ✨🙌🏼»; «Preciosaaaaaa»; «Me encantó tu labial 🥹❤️ jajaj 🙃»; «Pezioza😍»; «Tan regia por Dios señooor!!! 😍😍😍👏👏👏»; «Belleza máxima ❤️🔥»; «Temon / Minon 🔥🙌❤️»; «❤️🔥🙌ufffff🥵🥵🥵»; «Tupenda🔥»; «Preciosa hermosa bella y sensual 😍😍», fueron algunas de las cientos de reacciones que tuvo el video de Denise Rosenthal.