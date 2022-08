«No pediré disculpas»: Ceci Gutiérrez se refiere a demanda de Iván Núñez

Sin embargo, una de las polémicas que más ha afectado al mundo de la farándula, fue la demanda que Iván Núñez lanzó en contra de Cecilia Gutiérrez. Y precisamente de esto fue de lo que habló la farandulera, luego de ser invitada al programa Síganme los Buenos.

Recordemos que la demanda que interpuso el periodista de TVN en contra de Gutiérrez, fue porque la periodista reveló los detalles de su quiebre con Marlene de la Fuente. Una situación que tiene bastante molesta a la farandulera y panelista de Zona de Estrellas, después de que la llevaran detenida por una situación en concreto.

Gutiérrez se confiesa con JC Rodríguez

En conversación con Julio César Rodríguez, Cecilia Gutiérrez habló de todo lo que tuvo que pasar por culpa de la demanda del periodista. «Es un tema súper complejo la verdad, porque obviamente que se ponga entredicho tu trabajo y que además llegue a tribunales… porque siempre está la amenaza», partió comentando, según reportó FMDos.

Por otra parte, la periodista de espectáculos señaló cuál es su postura ante la querella, asegurando que ella no va a pedir disculpas públicas.

Asimismo, Gutiérrez dió a entender cuál era su postura con respecto a la demanda de Iván Núñez. De hecho, aseguró que no va a pedir disculpas por haber revelado la información en medio de su live farandulero.

Bajo dicho contexto, Gutiérrez aseguró. «Yo me voy a defender, yo no voy a una postura de pedir disculpas públicas. Me parece que se piden cuando de verdad uno lo siente, y no lo voy a hacer porque un tribunal me obligue».

Asimismo, aprovechó de agregar que: «Es súper fácil hacerlo (pedir disculpas), pero no lo quiero hacer. Siento que no hay motivos y porque además he trabajado 20 años para cosechar una credibilidad que ahora tengo, y eso podría afectarla, y por eso no quiero».

Con respecto a la decisión de Iván Núñez de luchar legalmente, Gutiérrez afirmó: «una decisión un poco en caliente (…) De hecho, al leer la querella me parecía más a eso, a una reacción medio caliente por lo que se había dicho. Y me parece que es un poco torpe también».

«No sé si él pensó mucho en eso, que es reflotar un tema que estaba sepultado, la gente no lo recordaba. Él lo reflotó y ahora hay que esperar», cerró la periodista farandulera.