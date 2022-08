«Diosa»: Laura Prieto eleva los termómetros con video en lencería

Laura Prieto viene dejando la grande en su cuenta de Instagram desde hace rato. En su perfil con más de 955 mil seguidores sube distintos tipos de actualizaciones, tales como de su emprendimiento de suplementos naturales y próximamente su línea de accesorios con «Lilás Carteras».

Pero no solamente eso, ya que otro aspecto laboral de la modelo e influencer de origen uruguayo, son las distintas sesiones de fotos que sube la ex Calle 7. Durante el verano predominó obviamente el bikini, sin embargo, desde en marzo en adelante, Laura Prieto ha subido distintas capturas en lencería.

Y así se volvió a repetir recientemente, cuando la modelo compartió una recopilación de postales en ropa interior. Aunque esta vez no en forma de carrusel de Instagram, sino que mediante un video al ritmo de «Break My Soul» de Beyoncé.

Laura Prieto volvió a dejar la grande en redes

El registro fue subido en colaboración con Laura Prieto, ya que la publicación original es del fotógrafo Fernando Gutiérrez; profesional habitual en las distintas capturas de la chiquilla.

No pasó ni siquiera la mitad de un día y el video que muestra a la uruguaya con lencería tanto negra como roja, se acercó a los 17 mil me gusta. Además de recopilar diversas reacciones en la misma publicación viralizada.

«Preciosas las fotos!!! Y la lencería también!! El rojo me encantó»; «Como el vino, bella ❤💯🙌🌹»; «Me encantaaaa 💥💜»; «El rojo me fascina ❤️😍»; «Me encanto el color rojo eres mi platónico amor 😍😍»; «Te has vuelto bien diosa😍»; «Hermosas fotografías. Felicitaciones 👏😍»; «Una diosaaaa 😍», fueron algunos de los comentarios que predominaron en la última publicación de Laura Prieto.

Cabe señalar que la ex Calle 7 también dejó la grande recientemente. Todo después de modelar distintos tipos de vestuarios del diseñador Vedran Skorin, donde destacaron principalmente las transparencias. Aquello lo puedes ver en el siguiente enlace.