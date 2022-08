El duro cruce entre Leonora Saavedra y Nacho Román: «pa qué tanta tele»

No hace mucho te contábamos los últimos cahuines que dejó el último episodio de «El Discípulo del Chef». Y una de las principales protagonistas del último episodio fue Leonora Saavedra, quien tuvo curiosas interacciones con sus compañeros de equipo y con el chef Ennio Carota.

En primer lugar, «la Leo» protagonizó una coqueta interacción junto a Ennio Carota. Recordemos que la ex-MasterChef, comentó que le gustaba que el Chef Italiano le gritara.

«Me excita. Me pasan cosas cuando me grita, como que soy importante para él. Soy sádica», partió comentando bastante coqueta. «Tengo que reconocerlo. Me pasan cosas con él, pero son suaves hasta el momento. ¿Qué mujer no ha tenido sus fantasías? Yo tengo la mía con él«, aseguró en medio del programa.

Sin embargo, eso no fue el único momento protagonizado por Saavedra que llamó la atención. Todo, porque la concursante del reality de comida se peleó fuertemente con Nacho Román, ex finalista de la primera temporada de Master Chef Chile.

Leo Saavedra se va en picada contra Nacho Román

Todo ocurrió, según reportó La Cuarta, cuando estaban preparando platos colombianos. En ese contexto, Leonora Saavedra le preguntó a Nacho Román si ya tenía un plato con porotos listos. Sin embargo, de inmediato el popular cocinero le contestó que estaban en proceso y que ya iría a buscarlos.

Sin embargo, cuando le llegaron los frijoles que estaba preparando Nacho Román, según ella, llegaron «helados». Fue así que de inmediato el cocinero comentó: «ya, sí, están helados», sarcásticamente. Y al parecer la respuesta le habría caído como una piedra a la ex Master Chef.

«¡Ay, hueón! Acepta las críticas, Nacho. Toca la hueá, está helada», le dijo furiosa. «Sí, mi amor, pero pa qué tanta tele», le respondió pesadamente Nacho Román. Todo, porque supuestamente la Leonora estaba armando polémica para la pantalla.

«Él jura que todo es tele. Bájate el ego un rato», concluyó Saavedra.