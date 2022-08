Leonora Saavedra el tira tremendos palos a Ennio Carota: «Me pasan cosas»

La popular competencia de cocina de Chilevisión, El Discípulo del Chef, lleva un par de semanas al aire con su tercera temporada. Y en el poco tiempo que lleva siendo emitida, ya ha dejado unas cuantas frases para el recuerdo y una que otra polémica.

Ahora, un nuevo cahuín surge del interior del reality culinario. Uno que protagonizó Leonora Saavedra y que descolocó al chef encargado del equipo verde del programa, Ennio Carota. Y es que, al parecer, la señora tendría otras intenciones con el profesional de la cocina.

Leonora le tira tremendos palos a Ennio Carota

Todo ocurrió cuando el chef italiano le pidió a todos los miembros de su equipo que mantuvieran sus puestos de trabajo limpio. Y entremedio de los retos de Ennio Carota, Saavedra, quien participó alguna vez en MasterChef, se sacó unas frases para el oro.

«Me excita. Me pasan cosas cuando me grita, como que soy importante para él. Soy sádica», partió comentando bastante coqueta. «Tengo que reconocerlo. Me pasan cosas con él, pero son suaves hasta el momento. ¿Qué mujer no ha tenido sus fantasías? Yo tengo la mía con él«, agregó, según reportó La Cuarta.

Luego de eso, Ennio Carota quiso entrar al juego que estaba proponiendo Leonora Saavedra. Y fue dentro de las mismas palabras que le dijo a la concursante, «Leo, ¿qué te pasa cuando te hablo fuerte?». Pero de inmediato, la «Leo» le respondió: «Me pasan cosas, pero no las puedo decir por el horario«.

Asimismo, Ennio insistió preguntando «¿Pero son buenas o malas?», entre risas de los concursantes. «Son buenas. Lo vamos a pasar bien los dos«, aseguró Leonora.

«Si Ennio sigue así en esta actitud de gritarme… que me diga ‘Leo, quiero más, quiero más’… yo no sé a dónde vamos a llegar«, cerró Leonora Saavedra, bastante coqueta.