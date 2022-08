El misterioso video de Polimá Westcoast sobre una posible colaboración con J Balvin

Polimá Westcoast sigue posicionándose como uno de los referentes urbanos chilenos de la actualidad. El artista nacional que se pegó a nivel mundial con el tema «Ultra Solo» junto a Pailita, posee más de 5 millones de oyentes mensuales en Spotify y se encuentra en el octavo lugar de los artistas más escuchados en el ranking de la plataforma musical antes mencionada y a nivel nacional.

Pero no solamente eso, ya que el cantante urbano no se aburre de sacar palos musicales. Hace no mucho salió a pegarse con el tema «S.O.S.» junto al puertorriqueño Brytiago. La canción posee más de 3 millones de visualizaciones en YouTube y se encuentra en el noveno lugar de las tendencias nacionales.

Sin embargo, Polimá Westcoast parece no tener techo. Esto se debe al video recientemente compartido en su cuenta de Instagram, donde encendió las alarmas al hacer referencia a una posible colaboración con nada más ni nada menos que con J Balvin.

¿Se vendrá el junte con J Balvin?

«Este mundo es para los soñadores… hemos crecido viendo a jóvenes como nosotros transformarse en estrellas mundiales, dándonos esperanza de que ¡TODOS lo podemos lograr!», escribió Polimá Westcoast en la bajada de una reciente publicación en su Instagram.

Asimismo, el artista nacional continuó escribiendo «crees que este sueño lo pueda lograr? Que dices Ma g @jbalvin 🌎», agregó la voz de «Sextime» etiquetando al cantante colombiano en el curioso video.

Cebe señalar que en el registro, Polimá Westcoast se encuentra escuchando una canción casi durmiendo y donde se distingue su voz. Y al despertar de repente, dice sorprendido la siguiente frase: «Oh hermana, te juro que sentí que estaban las voces de J Balvin. En esta canción», expresó el cantante urbano asegurando que hasta se imaginó el videoclip.

La publicación tiene casi mil comentarios, donde la mayoría etiqueta a J Balvin. Sin embargo, toda no hay respuesta del intérprete de «Un Paso» junto a Trueno. Aunque no debería faltar mucho para conocer más novedades.