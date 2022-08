El osado bikinazo de Ignacia Michelson en redes

Ignacia Michelson agarró sus pilchas a fines de julio y se mandó a cambiar al otro lado del Océano Atlántico, específicamente a Ibiza, la isla donde la fiesta no para.

Desde el otro lado del mundo, la chica Playboy se lució durante gran parte de sus vacaciones con distintas postales, de sus atrevidos vestuarios para irse de fiesta e incluso, con diversas fotos en bikini.

Así ocurrió recientemente con la chiquilla, ya que repitió la fórmula durante las últimas horas, y volvió a dejar al borde de un infarto a los seguidores de su cuenta de Instagram, con más de 2 millones de seguidores.

Llovieron los piropos

Solo un emoji de naranja bastó para dejar la grande en la publicación, que en solo un poco más de una hora alcanzó más de 20 mil corazones y decenas de piropos para la chica Playboy.

«Amoooo tu cinturaa😍»; «Que hermosa🌹😍🤤😘🥴😋»; «Wow que bellísima y maravillosa ❤️❤️»; «Cosita mas linda 😍😍❤️❤️»; «Como no fui marcianeke 😢»; «que bonita, te amo❤️»; «que mujer más perfecta me encantas 😍😍😍»; «Mi religion 🛐»; «Hermosa y radiante🔥», fueron solo algunas de las reacciones en la reciente foto de la también DJ.

Las sensuales postales de Ignacia Michelson

Su viaje a Ibiza

Durante su estadía en la isla del Mar Mediterráneo, Ignacia Michelson se refirió a los aspectos positivos de su reciente viaje.

«Mucha gente se pone salida de baño y como aquí hace calor todo el día, no hay problemas. En Chile siempre te están juzgando por cómo te ves. Acá nadie lo hace, cada uno va como quiere», señaló la chiquilla en conversación con LUN.

De la misma forma, la DJ expresó lo cómoda que se sentía con el espíritu de fiesta en Ibiza. «Es un sueño, completamente. Acá las fiestas duran hasta las 7 de la mañana y nadie te juzga», agregó la ex Acapulco Shore.

Durante la misma conversación, la chica Playboy enfatizó su molestia con un aspecto que crítica a nuestro país. «En Chile se visten pésimo, no se atreven a jugar porque todos te miran. A mí eso no me vale nada, no me importa», cerró Ignacia Michelson antes de su regreso a nuestro país.