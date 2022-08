«Ya no me llaman»: Antonella Ríos habla de su desaparición de las teleseries chilenas

Sin duda, muchos conocen a la espectacular Antonella Ríos. Pero, no muchos recordarán su participación en diferentes teleseries de la televisión chilena a principio de los 2000. Y es que la influencer y ex-panelista de farándula se alejó de las producciones dramáticas televisivas hace mucho tiempo.

Ahora, Ríos salió en el último episodio del podcast Impacto en el Rostro. Fue así, que la actriz habló sobre su paso por la TV nacional. Y asimismo, se dió el tiempo de barajar las posibilidades de por qué la dejaron de llamar.

Ya no la llaman

Al parecer, su desamor con la televisión chilena habría comenzado luego de su participación en «Brujas». Todo, porque en el momento en que salió al aire la teleserie, ella era pareja del director del drama, Ítali Galleani.

Según reportó Radio Corazón, Antonella Ríos comenzó relatando: «En la medida de lo posible, yo llegaba antes, hacía todo bien, no molestaba en nada, porque se genera esta distancia con los compañeros que tampoco es muy sana, y me imagino que de alguna manera es lógica porque ‘es la mina del director’».

Asimismo, aprovechó de referirse a diferentes episodios que vivió a lo largo de la grabación de Brujas. «Al final de la teleserie hubo algunos temas relacionados con rumores, donde al parecer, había gente que ya no le estaba pareciendo muy divertido que yo fuera la pareja del director», agregó.

Con respecto a los comentarios que le llovían ese tiempo, Ríos aseguró que le decían «cosas como: ‘Viste que ella habló más (en esta escena)’. Eran tonteras que finalmente provocaron que me costara más seguir después de la teleserie».

«Después de eso nunca más existí para el medio dramático chileno. Yo soy la única ‘bruja’ que nunca más volvió a actuar en teleseries», agregó la actriz.

Finalmente, Antonella Ríos se refirió a María Eugenia Rencoret, quien está a cargo del área dramática de Mega. «No fui vetada por ella, yo creo que no soy considerada. Decir vetada es como que soy muy importante, y yo creo que no lo soy, entonces por eso no me llaman».