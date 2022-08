El rotundo apoyo de Karen Bejarano a Gala Caldirola tras los rumores de romance con Pinilla

Una bomba estalló en farandulandia, después de las papitas entregadas por Sergio Rojas y Paula Escobar en la última edición de «Qué te lo Digo».

Ambos periodistas de espectáculos apuntaron a una supuesta relación entre Gala Caldirola y Mauricio Pinilla. Y no solo eso, sino que el exfutbolista habría pasado la noche en el hogar de la española y hasta tendría «compromiso económicos» con la modelo.

Esto claramente provocó la inmediata y furiosa respuesta de Gala Caldirola y la posterior replica de la misma Paula Escobar en redes. Esta última apuntó a que nunca se hizo un juicio de valor a la ex chica reality y que la española es «un personaje público».

El espaldarazo de Karen Bejarano

Sin embargo, el tema no quedó ahí, ya que una persona cercana a Gala Caldirola también tuvo palabras en medio de la polémica. Karen Bejarano, quien tuvo un acercamiento a la española tras el ingreso de ambas chiquillas a El Discípulo del Chef, la apoyó públicamente.

«Mi preciosa, me parece tremendamente justo que no te dejes pisotear por aquellos que quieren vender más con un titular morboso», inició la cantante mediante sus historias de Instagram tras compartir el descargo personal de Gala Caldirola.

En esa misma línea, la ex Mekano continuó señalando «los que te conocemos sabemos la mujer esforzada que eres y lo mucho que trabajas y has trabajado para que no falte nada en tu hogar», complementó en total apoyo a la modelo española.

Para cerrar su mensaje, la cantante procedió a escribir un mensaje dirigido a aquellos que ven su contenido. «Y a ustedes que están viendo esto les pido… no consumir este tipo de chismes! Evolucionemos desde el amor y preocupándonos de lo que nos compete a cada uno y punto», cerró Karen Bejarano en su Instagram.