«Ex-Huevo» Fuenzalida emplaza a Raquel Argandoña: «Mide tus palabras»

Muchos están siguiendo la pelea de Sergio Rojas con Raquel Argandoña. Y es que ambos establecieron una enemistad producto de un cahuín que el periodista farandulero reveló en relación a Pancho Saavedra y el ex-finalista de Masterchef Chile, Nacho Román.

Y si bien, ambos rostros salieron a desmentir los rumores, al parecer a «La Quintrala» la actitud de Sergio Rojas le habría molestado bastante. Es por lo mismo que en medio de un episodio de Zona de Estrellas, Argandoña aseguró que Saavedra: «“está harto que este señor Rojas lo descalifique y hable pestes de él como habla de mí… A mí me da lo mismo… como es un alcohólico y si le sirve comer hablando pestes de mí fantástico, a mí no me preocupa».

Sin embargo, Rojas no se quedó callado y aseguró: «Esto es lo que me da de comer, yo no he necesitado andar moviendo la coneja para tener dinero. Esto es lo que genera dinero, el trabajo digno, el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio, la perseverancia. No como otras personas que han tenido que ir a bailarle a gente importante».

Daniel «ex-huevo» Fuenzalida sale a defender a Sergio Rojas

Ahora, el «ex-huevo» Fuenzalida salió a defender al periodista farandulero. Todo en medio de Me Late, de TV+, donde trabaja Rojas. En esa línea, el panelista y locutor de RadioActiva aseguró: «No somos un programa que va a contestar lo que le han dicho de mi amigo y compañero Sergio Rojas».

«Somos un programa que está alejado de una farándula, que a mí no me gusta mucho. La farándula que hacen en Zona de Estrellas es una farándula que quedó en el pasado. No vamos a caer en la bajeza que han caído nuestros colegas«, agregó Fuenzalida.

Asimismo, según reportó Página 7, el panelista de Me Late concluyó agregó: «Ojalá entendamos de una vez por todas que cuando hablamos de alcoholismo, estamos hablando de una enfermedad y no es el caso de Sergio Rojas. Quizás mucha gente se sintió representada por los dichos de Raquel Argandoña, tenemos que tener mucho más cuidado«.

Finalmenter, Daniel Fuenzalida cerró increpando a Argandoña afirmando: «Te invito Raquel a medir las palabras, puedes estar dolida por los dichos de Sergio, pero hay otras formas, otras herramientas para defenderse».