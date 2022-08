Raquel Argandoña descalifica a Sergio Rojas: «Alcohólico»

Sin duda, dos los pesos pesados más grandes de la industria de la farándula chilena son Raquel Argandoña y Sergio Rojas. Ambos opinólogos siempre se están sacando trapitos al sol, lo que provoca que se terminen peleando en diferentes ocasiones. Pero ahora, «La Quintrala» dejó la escoba con unas palabras que dirigió al farandulero a través del programa donde participa como panelista.

Las palabras de Raquel Argandoña surgieron en medio del programa Zona de Estrellas. Ahí, «La Quintrala» no se guardó nada y disparó sin filtros al periodista farandulero. Todo para defender a Pancho Saavedra, luego de Sergio Rojas saliera a revelar una supuesta mala onda entre el rostro de Canal 13 y el ex-finalista de Masterchef Chile, Nacho Román. Todo, a pesar de que ambas figuras televisivas salieran a desmentir los rumores.

Raquel Argandoña no se guarda nada

Según reportó Radio ADN, esto habría provocado la furia de Raquel. Fue así que Argandoña, disparó en contra de Serio Rojas, asegurando que Saavedra “está harto que este señor Rojas lo descalifique y hable pestes de él como habla de mí… A mí me da lo mismo… como es un alcohólico y si le sirve comer hablando pestes de mí fantástico, a mí no me preocupa”.

Pero el periodista no se quedó callado. De hecho, Sergio rojas contestó con una bomba, todo en medio de una promoción de su nuevo emprendimiento de lavado de alfombras. “Esto es lo que me da de comer, yo no he necesitado andar moviendo la coneja para tener dinero”, afirmó.

Asimismo añadió que: “esto es lo que genera dinero, el trabajo digno, el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio, la perseverancia. No como otras personas que han tenido que ir a bailarle a gente importante”. De esta forma, Raquel Argandoña y Sergio Rojas se han dado con todo en los últimos días, dejando claro que la farándula dura está más viva que nunca. Al menos para ellos.