Fran Undurraga encanta con coquetas fotos y cuenta curiosa anécdota: «Se me perdió la tanga»

Fran Undurraga sigue encantando a su millón de seguidores en su cuenta de Instagram. La chiquilla agarró sus maletas y se mandó a cambiar de vacaciones.

En primera instancia, la chiquilla llegó a Estados Unidos y visitó un parque temático de Disney, donde no terminó muy contenta. La modelo aseguró que no era la época para ir a ‘Animal Kingdom’, menos si no se va con niños.

La ex chica reality siguió compartiendo distintos registros. Uno de ellos fue un video, donde Fran Undurraga dejó la grande caminando por el agua en una playa, luciendo un bikini de color calipso.

Pero la creadora de contenido para adultos (mediante su cuenta de Unlok) no se quedó ahí y siguió subiendo diversas postales tras su llegada a las Islas Bahamas. En esta ocasión, la chiquilla si lo recomendó y junto con ello, subió varias fotos con distintos animales de la zona.

Quedó literal a potope

«Mar… con una cabañita en esta playa me conformo 🏝», escribió Fran Undurraga en una de sus últimas postales, dejando la patá con un osado conjunto de color blanco.

Pero esta foto no fue la única que subió. Pues la chiquilla compartió otra captura más en el mar y con el mismo conjunto. Aunque en esta ocasión, contando una curiosa anécdota que le ocurrió en la playa.

«Se me perdió la tanga! (Y no es chiste). Mediante maniobra de rescate, logré salir del agua sin que nadie se diera cuenta de que estaba a ‘potope'», expresó también la modelo en su más reciente publicación, en la que se llenó de decenas de piropos.

«Increíblemente bella insuperable WOW!!!❤️»; «súper bonita linda hermosa 😍🔥»; «Eres una princesa 💛✨🌊»; «Sin más que agregar a potope 😇»; «Siempre bella Francisca ❤️»; «Que belleza Fran, pareces una sirena en el mar! 😍», son solo algunas de las reacciones positivas en la comentada foto de la chiquilla.

Las sensuales postales de Fran Undurraga