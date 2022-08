Gala Caldirola y los rumores de «remember» con Mauricio Isla: «No me molesta, me parece algo lindo»

Fue Cecilia Gutiérrez quien destapó la olla en farandulandia, al confirmar, según ella, el quiebre amoroso entre Thati Lira y Mauricio Isla.

«Fue él quien decidió terminar la relación, por eso borraron todas las fotos. Y parece que no hay vuelta atrás (…) Ella es bien celosa, tenían varios problemas por los celos, y el Huaso habría decidido terminar por eso», reveló la periodista de espectáculos en su programa de YouTube, Bombastic Prime.

Sin embargo, esto todavía no ha sido confirmado por los protagonistas del cahuín. Incluso, Thati Lira se negó a hablar de los rumores y aseguró que está enfocada en su emprendimiento de charlas motivacionales.

Por otro lado, tras el contacto con una fuente cercana a la pareja por parte de Las Últimas Noticias, otra versión indicó que el quiebre se debe al arribo del Huaso a Chile.

¿Qué dijo Gala Caldirola sobre el tema?

Volviendo a la revelación de Cecilia Gutiérrez a través de YouTube, la también panelista de Zona de Estrellas contestó a las especulaciones de sus seguidores, quien preguntaron sobre un posible «remember» de Mauricio Isla y Gala Caldirola. «No sería raro que volviera con Gala. Ahí hay una historia media inconclusa», manifestó la comunicadora.

Por su parte, LUN se puso en contacto con la modelo española y le preguntó acerca de estos rumores, a los que Gala Caldirola respondió sin problemas. «No me molesta, me parece algo lindo que en el fondo la gente quiera ver a una familia unida. No lo encuentro en absoluto algo negativo», inició la ex chica reality.

Asimismo, la participante de la próxima temporada de El Discípulo del Chef, también señaló: «Yo creo que uno siempre quiere ver a las familias unidas. Y no es solo conmigo, pasa en general con todas las ex parejas», añadió.

Aunque, por otro lado, a Gala Caldirola también le consultaron por un supuesto acercamiento con Max Cabezón, otro destacado participante que dirá presente en el programa culinario de Chilevisión.

«Con Max hemos generado una amistad y hermandad aquí dentro del programa. Nada que ver. No puedo creer lo que me estás diciendo. Espero que salga esta parte donde lo aclaro», aclaró la española destacando que a ella siempre la vinculan con alguien.